  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Athlétisme Première course, premier record : Audrey Werro déjà dans le rythme

ATS

1.2.2026 - 20:31

Audrey Werro a frappé fort dès sa première course de l'année. La Fribourgeoise a remporté le 800 m du meeting indoor de Val-de-Reuil en 1'57''49, ce qui constitue un nouveau record de Suisse en salle.

Audrey Werro est déjà en forme.
Audrey Werro est déjà en forme.
KEYSTONE

Keystone-SDA

01.02.2026, 20:31

01.02.2026, 21:56

C'est aussi la meilleure performance mondiale de l'année. Mais surtout, l'athlète du CA Belfaux est devenue ainsi la neuvième femme la plus rapide de l'histoire sur 800 m en salle, avec le 15e meilleur chrono.

Son ancien record national se situait à 1'59''81. La Suissesse a ainsi déjà rempli les limites pour les Mondiaux indoor prévus en mars à Torun, en Pologne.

Les plus lus

L’affaire Epstein, un nouveau coup dur pour la princesse de Norvège
«Melania» dépasse les attentes au box-office nord-américain
Caution trop faible? Les revenus réels du patron du Constellation interrogent la justice
Des dizaines de milliers Tchèques dans la rue pour soutenir le président
Haute-Savoie : le ciottiste Antoine Valentin élu député
Un penalty de Mbappé évite la débâcle au Bernabéu