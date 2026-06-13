Loris Aeberhard a remporté la première des deux épreuves de Coupe du monde de BMX disputées à Papendal, aux Pays-Bas. Le Bernois de 27 ans s'est imposé devant le Néerlandais Jaymio Brink et l'Américain Cameron Wood.

Le Bernois Loris Aeberhard (à gauche) remporte une manche de Coupe du monde. IMAGO/ZUMA Press Wire

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Il s'agit de la première victoire en Coupe du monde pour Aeberhard. Chez les dames, Zoé Claessens et Nadine Aeberhard se sont classées respectivement 4e et 5e derrière la Néerlandaise Laura Smulders. Claessens, médaillée de bronze aux JO, a manqué le podium pour seulement trois centièmes.