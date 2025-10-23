Nettement battu dans ses deux premières sorties, Nyon Basket Féminin a cueilli un premier succès en EuroCup jeudi. Les championnes de Suisse en titre sont allées s'imposer 113-110 sur le parquet du Panathinaikos lors de la 3e journée du groupe G.

Nyon se reprend et signe sa première victoire (image d’archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les joueuses du coach Loan Morand ont entamé cette partie à la perfection, prenant 16 points d'avance après moins de 9' de jeu (21-37). Le «Pana» est revenu à 5 longueurs à la mi-temps (51-56), mais Nyon a repris le large (+16, 86-68 à 8'50 de la fin) sous l'impulsion notamment de Keira Robinson (25 points, 16 rebonds, 7 passes) et de Frida Formann (30 points, 7 assists, 5 rebonds).