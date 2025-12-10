  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO d’hiver 2026 Plusieurs Russes et Biélorusses autorisés par la FIS à concourir

ATS

10.12.2025 - 14:02

Trois athlètes russes et six bélarusses ont reçu l'autorisation de la FIS de prendre part à des qualifications pour les Jeux d'hiver 2026 sous bannière neutre. D'autres noms devraient suivre.

La fondeuse Darja Neprjajewa devrait reprendre la compétition dès ce week-end à Davos.
La fondeuse Darja Neprjajewa devrait reprendre la compétition dès ce week-end à Davos.
IMAGO/SNA

Keystone-SDA

10.12.2025, 14:02

Outre cinq skieurs freestyle bélarusses, comme Hanna Huskova, sacrée championne olympique en Aerials en 2018 à Pyeongchang, deux fondeuses russes figurent également sur la liste. Selon toute vraisemblance, Darja Neprjajewa et Savjeli Korostelew prendront le départ dès le week-end prochain à Davos.

En octobre, la FIS s'était prononcée contre la participation des Russes et des Biélorusses aux Jeux olympiques en raison de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. La fédération russe de ski s'y est opposée juridiquement – et a obtenu gain de cause.

JO d’hiver 2026. Athlètes russes : la FIS prend une décision lourde de conséquences !

JO d’hiver 2026Athlètes russes : la FIS prend une décision lourde de conséquences !

Le TAS a jugé que la FIS était tenue de respecter les principes politiques de neutralité et de non-discrimination et que l'interdiction de la FIS constituait une règle d'exclusion globale inadmissible en fonction de la nationalité – indépendamment de la question de savoir si les athlètes concernés remplissaient les critères de participation AIN (Athlètes individuels neutres) fixés par le CIO. D'autres demandes, comme par exemple l'autorisation des accompagnateurs et des fonctionnaires russes, ont été rejetées.

Le statut neutre peut être autorisé pour les athlètes qui ne soutiennent pas publiquement l'invasion militaire de l'Ukraine et qui n'ont aucun lien avec l'armée ou les agences de sécurité de l'État. La FIS a reconnu la décision du TAS et a demandé à tous les athlètes concernés de demander le statut d'AIN.

JO 2026 – Ski alpin. Le TAS tranche : pas d’exclusion totale pour les skieurs russes

JO 2026 – Ski alpinLe TAS tranche : pas d’exclusion totale pour les skieurs russes

Les plus lus

«Mensonges, «histoires inventées» : le père de la petite Maddie charge la presse
Un vote historique: Parmelin surpasse Delamuraz et Maurer
Mutation rare, conséquences mondiales: l’affaire du donneur «Kjeld» éclate
«C’est tout simplement injuste pour une femme»
La grippe explose: +65,9% en une semaine, les consultations bondissent