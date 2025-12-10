Trois athlètes russes et six bélarusses ont reçu l'autorisation de la FIS de prendre part à des qualifications pour les Jeux d'hiver 2026 sous bannière neutre. D'autres noms devraient suivre.

La fondeuse Darja Neprjajewa devrait reprendre la compétition dès ce week-end à Davos. IMAGO/SNA

Keystone-SDA ATS

Outre cinq skieurs freestyle bélarusses, comme Hanna Huskova, sacrée championne olympique en Aerials en 2018 à Pyeongchang, deux fondeuses russes figurent également sur la liste. Selon toute vraisemblance, Darja Neprjajewa et Savjeli Korostelew prendront le départ dès le week-end prochain à Davos.

En octobre, la FIS s'était prononcée contre la participation des Russes et des Biélorusses aux Jeux olympiques en raison de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. La fédération russe de ski s'y est opposée juridiquement – et a obtenu gain de cause.

Le TAS a jugé que la FIS était tenue de respecter les principes politiques de neutralité et de non-discrimination et que l'interdiction de la FIS constituait une règle d'exclusion globale inadmissible en fonction de la nationalité – indépendamment de la question de savoir si les athlètes concernés remplissaient les critères de participation AIN (Athlètes individuels neutres) fixés par le CIO. D'autres demandes, comme par exemple l'autorisation des accompagnateurs et des fonctionnaires russes, ont été rejetées.

Le statut neutre peut être autorisé pour les athlètes qui ne soutiennent pas publiquement l'invasion militaire de l'Ukraine et qui n'ont aucun lien avec l'armée ou les agences de sécurité de l'État. La FIS a reconnu la décision du TAS et a demandé à tous les athlètes concernés de demander le statut d'AIN.