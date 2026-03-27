Domen Prevc a remporté une victoire écrasante à Planica lors de la première journée du dernier week-end de Coupe du monde de la saison de saut à ski. Gregor Deschwanden a pris la 13e place.

Victoire écrasante de Prevc pour le final à Planica. Keystone

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Le maître de la saison et recordman du monde (254,5 m) a réalisé des sauts de 232,5 et 230,5 m sur le Velikanka. Le vainqueur du général de la Coupe du monde a devancé le Japonais Ren Nikaido et l'Autrichien Daniel Tschofenig.

Meilleur Suisse, Gregor Deschwanden, médaillé de bronze aux JO sur le petit tremplin, s’est classé 13e. Sandro Hauswirth a également remporté des points de Coupe du monde en terminant 17e. Simon Ammann, quant à lui, a renoncé à participer à la finale de la Coupe du monde. La question de savoir si le quadruple champion olympique poursuivra sa carrière reste en suspens.