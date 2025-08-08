  1. Clients Privés
Hippisme Fuchs sans faute, mais la Suisse pas sans reproche

ATS

8.8.2025 - 19:35

La Suisse a pris le cinquième rang du Prix des nations vendredi dans le cadre du CSIO de Dublin. La victoire est revenue aux Etats-Unis devant l'Irlande et la Grande-Bretagne.

Martin Fuchs en action
Martin Fuchs en action
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.08.2025, 19:35

Côté suisse, Martin Fuchs a réussi deux parcours sans faute sur Conner Jei. Il a été le meilleur cavalier helvétique dans la capitale irlandaise. Le Genevois Edouard Schmitz, chevauchant Gamin Van'T Naastveldhof, a accumulé quatre points dans son premier parcours, puis douze dans le second qui ont été biffés.

Le Jurassien Steve Guerdat, sur Venard de Cerisy, a fait tomber une barre en manche initiale et deux ensuite. Quant à Janika Sprunger et Orelie, elles ont accusé huit points de pénalité (biffés) au premier parcours avant de réussir un sans faute ensuite.

