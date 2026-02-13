L'équipe de Suisse de saut d'obstacles a pris la 4e place du Prix des Nations, vendredi dans le cadre du CSIO d'Abou Dhabi.
Barbara Schnieper, Jason Smith, Gaëtan Joliat et Romain Duguet ont commis une faute de trop lors des deux manches pour décrocher une place sur le podium.
La France a remporté le concours devant l'Allemagne et le Brésil. Dans le camp suisse, le Jurassien Gaëtan Joliat (20 ans) s'est particulièrement distingué en étant le seul du quatuor à réaliser deux parcours sans faute avec Just Special VK.