L'équipe de Suisse de saut d'obstacles a pris la 4e place du Prix des Nations, vendredi dans le cadre du CSIO d'Abou Dhabi.

Barbara Schnieper en action KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Barbara Schnieper, Jason Smith, Gaëtan Joliat et Romain Duguet ont commis une faute de trop lors des deux manches pour décrocher une place sur le podium.

La France a remporté le concours devant l'Allemagne et le Brésil. Dans le camp suisse, le Jurassien Gaëtan Joliat (20 ans) s'est particulièrement distingué en étant le seul du quatuor à réaliser deux parcours sans faute avec Just Special VK.