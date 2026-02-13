  1. Clients Privés
Hippisme Les Suisses frôlent le podium d’un coup de sabot

ATS

13.2.2026 - 20:25

L'équipe de Suisse de saut d'obstacles a pris la 4e place du Prix des Nations, vendredi dans le cadre du CSIO d'Abou Dhabi.

Barbara Schnieper en action
Barbara Schnieper en action
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.02.2026, 20:25

Barbara Schnieper, Jason Smith, Gaëtan Joliat et Romain Duguet ont commis une faute de trop lors des deux manches pour décrocher une place sur le podium.

La France a remporté le concours devant l'Allemagne et le Brésil. Dans le camp suisse, le Jurassien Gaëtan Joliat (20 ans) s'est particulièrement distingué en étant le seul du quatuor à réaliser deux parcours sans faute avec Just Special VK.

