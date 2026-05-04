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Tour de France Prodige tricolore, Paul Seixas annonce qu'il sera de la partie en juillet

ATS

4.5.2026 - 10:15

Paul Seixas, le prodige du cyclisme français, a annoncé lundi qu'il participerait au Tour de France dès cet été. Il deviendra ainsi, à 19 ans, le plus jeune coureur à prendre le départ depuis 89 ans.

Keystone-SDA

04.05.2026, 10:15

04.05.2026, 10:57

Le récent vainqueur de la Flèche Wallonne et 2e de Liège-Bastogne-Liège a confirmé qu'il prendrait le départ de la Grande Boucle le 4 juillet à Barcelone dans un clip diffusé sur les réseaux sociaux par son équipe Decathlon CMA CGM.

Filmé au domicile de ses grands-parents en Haute-Savoie, Seixas explique qu'il est venu leur «annoncer quelque chose de particulier, c'est que, en juillet prochain, j'aurai quand même une course». Le Tour de France?, lui demande alors sa grand-mère. «Ouais», répond le jeune Lyonnais, parti pour marquer une nouvelle fois l'histoire de son sport par sa précocité.

Lorsque le Tour de France s'élancera de Barcelone le 4 juillet, il aura 19 ans, 9 mois et 10 jours et deviendra ainsi le plus jeune participant à la Grande Boucle depuis 1937 et le Français Adrien Cento qui avait pris le départ à l'âge de 19 ans, 3 mois et 26 jours.

Tadej Pogacar inquiet. «Gagner encore... jusqu'à ce que Paul Seixas nous détruise tous !»

Tadej Pogacar inquiet«Gagner encore... jusqu'à ce que Paul Seixas nous détruise tous !»

Exceptionnel

La décision était très attendue après le début de saison exceptionnel du phénomène français, vainqueur à sept reprises déjà en 2026 pour sa deuxième année seulement chez les professionnels.

Vainqueur d'une étape au Tour d'Algarve (2e du général), il a enchaîné sur un raid solitaire victorieux à la Classic Ardèche et une 2e place aux Strade Bianche derrière Tadej Pogacar. Avant d'éclater en pleine lumière avec son succès au Tour du Pays Basque, couronné de trois victoires d'étape, puis à la Flèche Wallonne et enfin une 2e place à Liège-Bastogne-Liège le 26 avril où il a été le seul en mesure de suivre, pendant un temps, Pogacar.

Son équipe s'était donnée jusqu'à la fin des classiques du printemps pour trancher sur sa participation au Tour. Les résultats sensationnels du surdoué ont vite plaidé en faveur d'une incursion dès cet été.

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