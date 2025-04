Pully Lausanne a enlevé l'acte II des quarts de finale des play-off de SBL messieurs. Les Foxes se sont imposés 100-64 face aux Starwings et mènent 2-0 dans la série (best of 5).

Les Lions de Genève sont à un succès des demi-finales. ats

Les Vaudois ont une fois encore survolé les débats à la Vallée de la Jeunesse. Et le meneur Bryan Colon s'est à nouveau signalé avec ses 24 points. Jamal George, frère de Kyshawn, mérite lui aussi la citation avec ses 14 points, 10 rebonds, 4 assists et 4 interceptions.

Dauphins d'Olympic en saison régulière, les Lions de Genève sont eux aussi à un succès des demi-finales. Les Genevois ont dominé Union Neuchâtel 78-70. Cinq joueurs des Lions ont marqué 10 points ou plus.