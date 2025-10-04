Les Pully-Lausanne Foxes n'ont eu aucune pitié pour Monthey. Dans le Chablais, les Vaudois se sont imposés 92-57.

Les Lions de Genève ont réussi un festival offensif en dominant les Starwings 120-66. ats

Keystone-SDA ATS

Avec le nouveau venu Yoan Granvorka, les Lausannois ont rapidement fait la différence. Granvorka a inscrit 15 pts en 26 minutes. Il a ajouté 8 rebonds et 3 assists.

Les Foxes ont été aidés par Florian Steinmann (18 pts), Payton Sparks (12 pts/12 rebonds, Kylen Milton (16 pts) et Leandro Gysel (16 pts).

Ce fut un petit peu plus difficile pour Fribourg Olympic, vainqueur de Nyon 71-57. Les Lions de Genève ont eux réussi un festival offensif en dominant les Starwings 120-66. Dans le quatrième et dernier match de cette soirée, Union Neuchâtel a battu Lugano 96-91.