Le frère de Filippo Tortu, membre du relais 4x100 m italien sacré champion olympique en 2021 à Tokyo, a été suspendu jeudi trois ans par la Fédération italienne d'athlétisme (Fidal) pour avoir espionné le double champion olympique Marcell Jacobs.

Marcell Jacobs (ici aux JO 2024) a été espionné par le frère de Filippo Tortu. IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Giacomo Tortu, lui-même ancien athlète et actuel président du club des Raptors de Milan, a écopé de deux suspensions alors qu'il a tenté d'accéder avec l'aide d'une agence de détectives privés à des données personnelles de Jacobs dans l'espoir, selon la presse italienne, de démontrer qu'il avait recours au dopage.

La première suspension, prononcée par la Fidal, d'une durée de 30 mois, est justifié par «la violation du respect et de l'observation des règles statutaires et réglementaires fédérales, ainsi que des principes de loyauté, d'intégrité, d'équité sportive et de discipline qui constituent les fondements du sport».

La seconde, de six mois, a été ajouté à la première «pour avoir commis l'infraction dans le but d'en commettre ou d'en dissimuler une autre, ou pour s'assurer ou assurer à autrui un avantage». La Fidal a précisé dans son communiqué que Filippo Tortu était «totalement étranger à l'initiative de l'accusé».

Jacobs ralenti

Tortu et Jacobs faisaient partie du relais italien qui, à la surprise générale, avait remporté le titre lors des JO 2021 devant la Grande-Bretagne, une première dans l'histoire de l'athlétisme italien.

Quatre jours plus tôt, Jacobs, jusque là sans titre majeur à son palmarès et méconnu du grand public, avait remporté le 100 m, l'épreuve reine des JO, en 9 sec 80/100e devant l'Américain Fred Kerley et le Canadien Andre de Grasse. Depuis, Jacobs, ralenti par des blessures à répétition et malgré deux sacres européens en 2022 et 2024 sur 100 m, est rentré dans le rang au niveau mondial.

Il a ainsi terminé à la 5e place du 100 m des JO-2024 de Paris et 4e du relais 4x100 m. Le mois dernier, il n'a pas dépassé le stade des demi-finales sur la ligne droite lors des Mondiaux 2025 de Tokyo. Avec Tortu, ils ont également remporté la médaille d'argent en relais lors des Mondiaux 2023.