  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Athlétisme Puni pour avoir espionné Marcell Jacobs, coéquipier de son frère

Nicolas Larchevêque

10.10.2025

Le frère de Filippo Tortu, membre du relais 4x100 m italien sacré champion olympique en 2021 à Tokyo, a été suspendu jeudi trois ans par la Fédération italienne d'athlétisme (Fidal) pour avoir espionné le double champion olympique Marcell Jacobs.

Marcell Jacobs (ici aux JO 2024) a été espionné par le frère de Filippo Tortu.
Marcell Jacobs (ici aux JO 2024) a été espionné par le frère de Filippo Tortu.
IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Agence France-Presse

10.10.2025, 08:09

Giacomo Tortu, lui-même ancien athlète et actuel président du club des Raptors de Milan, a écopé de deux suspensions alors qu'il a tenté d'accéder avec l'aide d'une agence de détectives privés à des données personnelles de Jacobs dans l'espoir, selon la presse italienne, de démontrer qu'il avait recours au dopage.

La première suspension, prononcée par la Fidal, d'une durée de 30 mois, est justifié par «la violation du respect et de l'observation des règles statutaires et réglementaires fédérales, ainsi que des principes de loyauté, d'intégrité, d'équité sportive et de discipline qui constituent les fondements du sport».

La seconde, de six mois, a été ajouté à la première «pour avoir commis l'infraction dans le but d'en commettre ou d'en dissimuler une autre, ou pour s'assurer ou assurer à autrui un avantage». La Fidal a précisé dans son communiqué que Filippo Tortu était «totalement étranger à l'initiative de l'accusé».

Jacobs ralenti

Tortu et Jacobs faisaient partie du relais italien qui, à la surprise générale, avait remporté le titre lors des JO 2021 devant la Grande-Bretagne, une première dans l'histoire de l'athlétisme italien.

Quatre jours plus tôt, Jacobs, jusque là sans titre majeur à son palmarès et méconnu du grand public, avait remporté le 100 m, l'épreuve reine des JO, en 9 sec 80/100e devant l'Américain Fred Kerley et le Canadien Andre de Grasse. Depuis, Jacobs, ralenti par des blessures à répétition et malgré deux sacres européens en 2022 et 2024 sur 100 m, est rentré dans le rang au niveau mondial.

Paris 2024 - Athlétisme. Jacobs, champion olympique qui doit encore faire ses preuves

Paris 2024 - AthlétismeJacobs, champion olympique qui doit encore faire ses preuves

Il a ainsi terminé à la 5e place du 100 m des JO-2024 de Paris et 4e du relais 4x100 m. Le mois dernier, il n'a pas dépassé le stade des demi-finales sur la ligne droite lors des Mondiaux 2025 de Tokyo. Avec Tortu, ils ont également remporté la médaille d'argent en relais lors des Mondiaux 2023.

Les plus lus

Prudence : Pierre-Yves Maillard au coeur d’une arnaque en ligne
Et si Macron faisait appel à un éternel «revenant» par temps de crise ?
Donald Trump s’en prend frontalement à l’Espagne !
Procureure générale de l'Etat de New York inculpée : la revanche de Trump !
Rolex réorganise son réseau : les horlogers indépendants mis à l’écart