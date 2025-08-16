  1. Clients Privés
Euro de volleyball Les Helvètes «clutch» terminent les groupes en beauté

ATS

16.8.2025 - 19:29

Déjà qualifiée pour l'Euro 2026, la Suisse a bouclé les qualifications par un succès 3-2 face à la Suède samedi à Winterthour. Les volleyeurs helvétiques terminent ainsi en tête du groupe E.

Les Suisses ont renversé les Suédois à Winterthour.
Les Suisses ont renversé les Suédois à Winterthour.
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.08.2025, 19:29

16.08.2025, 20:17

Comme lors du match aller disputé il y a un an en Suède, les Suisses ont compensé un débours de deux sets pour battre les Scandinaves. Ils se sont finalement imposés 21-25 22-25 26-24 25-17 15-9.

Volleyball. Les Helvètes décrochent leur ticket pour l'Euro

VolleyballLes Helvètes décrochent leur ticket pour l'Euro

La jeune sélection de Juan Manuel Serramalera a fait la différence dans le «money-time» du troisième set avant de prendre définitivement l'ascendant sur les Suédois. Cyril Kolb et Simon Maag ont été les meilleurs marqueurs du côté helvétique avec 16 points chacun.

Euro de volleyball. Les volleyeurs suisses face à leur destin en qualifications

Euro de volleyballLes volleyeurs suisses face à leur destin en qualifications

Avec ce quatrième succès en quatre matches, la Suisse termine à la première place de son groupe devant la Suède et l'Espagne. L'Euro aura lieu du 9 au 27 septembre dans quatre pays: Italie, Finlande, Bulgarie et Roumanie.

