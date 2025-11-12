L'équipe de Suisse féminine a mal commencé les qualifications pour l'Eurobasket 2027. Les Suissesses se sont inclinées 85-64 face à la Grande-Bretagne, mercredi à Manchester.

François Gomez et ses joueuses rentrent d'Angleterre avec une défaite (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La sélection de François Gomez, qui a participé à la phase finale de l'Eurobasket cette année en Grèce (élimination en phase de groupes), avait pourtant idéalement entamé ce premier match du premier tour qualificatif. Elle menait 22-12 à l'issue du premier quart, mais s'est ensuite effondrée face à des Britanniques plus adroites (51% de réussite au tir, contre 41% pour la Suisse).

Cette défaite face à l'adversaire le plus relevé de leur groupe ne constitue pas une surprise. Mais les Suissesses devront quand même réagir dès samedi à Fribourg face à la Norvège, qui a de son côté perdu en Autriche (63-48).