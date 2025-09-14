  1. Clients Privés
«C'est une véritable raclée» Quand la presse néo-zélandaise enterre ses All Blacks

Melchior Cordonier

14.9.2025

La défaite record des All Blacks face à l'Afrique du Sud (43-10) samedi à Wellington a provoqué une onde de choc en Nouvelle-Zélande, où médias et anciens joueurs ont évoqué un anéantissement et une «véritable raclée».

La presse néo-zélandaise fustige les All Blacks humiliés par l'Afrique du Sud.
La presse néo-zélandaise fustige les All Blacks humiliés par l’Afrique du Sud.
AP

Agence France-Presse

14.09.2025, 11:54

14.09.2025, 11:55

Le pays du rugby s'est réveillé dimanche avec une gueule de bois historique. Jamais dans l'histoire des All Blacks, en 658 matches disputés, le XV du haka n'avait encaissé pareille défaite. Sans surprise, la presse n'a pas été tendre avec l'équipe du sélectionneur Scott Robertson.

«Rarement, peut-être jamais, les All Blacks ont été battus de cette manière. Ils ont été anéantis, résume le journaliste Gregor Paul, dans le New Zealand Herald. Les leaders autoproclamés de l'innovation dans le rugby mondial ont été balayés, et leur héritage en a pris un coup. Perdre ne nuit pas forcément à l'image, mais les défaites records, si».

Rugby. Déroute historique des All Blacks face à l’Afrique du Sud

RugbyDéroute historique des All Blacks face à l’Afrique du Sud

L'ancien capitaine Kieran Read, champion du monde en 2011 et 2015 (les derniers titres mondiaux des All Blacks), a dénoncé un manque de combativité, alors que les Springboks ont inscrit quatre de leurs six essais dans les 18 dernières minutes.

«Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce groupe, quand on encaisse encore et encore», a-t-il déclaré à Sky Sport, estimant que l'équipe manquait d'une «colonne vertébrale» solide.

«Manque de leadership»

Kieran Read a également pointé du doigt le manque de leadership dans le groupe actuel, le comparant à l'impact du capitaine et «talisman» des double champions du monde en titre, Siya Kolisi : «Il unifie cette équipe, et pas seulement ça, il unifie le pays. Il le fait depuis plusieurs années».

«Le score est incroyable à voir, et on voit à quel point cela compte pour eux. 43 à 10, c'est une véritable raclée», a-t-il soufflé.

La presse souligne les résultats irréguliers depuis l'arrivée de Robertson à la tête de l'équipe en 2024. Avec six défaites en 21 matches, le bilan est loin des standards établis par Graham Henry et Steve Hansen entre 2004 et 2019.

Le média Stuff a quant à lui estimé qu'il était logique de voir la Nouvelle-Zélande chuter au troisième rang mondial, derrière l'Afrique du Sud et l'Irlande, après une performance marquée notamment par 46 plaquages manqués.

«Presque tous les fans des All Blacks, dans la froide lumière du dimanche matin, auront du mal à accepter que Robertson parle de +grands efforts+ de ses joueurs. (...) C'était une soirée où presque tous ceux qui portaient le maillot noir ont été bien en dessous du niveau acceptable», a-t-il été écrit.

