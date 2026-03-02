  1. Clients Privés
Qualifs Mondial 2027 Quatre matches, quatre défaites : la Suisse sombre encore

ATS

2.3.2026 - 21:09

L'équipe de Suisse a concédé une quatrième défaite en quatre matches dans les qualifications pour le Mondial 2027. Elle s'est inclinée 91-60 devant la Bosnie-Herzégovine lundi à Kriens.

Lukas Keredzin (à gauche) a fait ses débuts avec l'équipe de Suisse.
Lukas Keredzin (à gauche) a fait ses débuts avec l'équipe de Suisse.
Keystone

Keystone-SDA

02.03.2026, 21:09

02.03.2026, 21:19

Déjà battus par cet adversaire vendredi à Mejdan (84-60), les basketteurs à croix blanche n'ont pas su relever la tête devant leur public. Sans Selim Fofana, Yuri Solca et Paul Gravet, les Suisses ont à nouveau été dominés dans tous les secteurs du jeu par les Bosniens.

Menés 50-34 à la pause, les joueurs de Dimitris Menoudakos – le sélectionneur Ilias Papatheodorou a été retenu par son club – ne sont pas parvenus à stabiliser l'écart. Ils n'ont fait jeu égal avec les Bosniens que pendant les six premières minutes, jusqu'à 10-10, avant de voir leurs adversaires s'envoler.

Aucun Suisse n'a d'ailleurs franchi la barre des 10 points, le meilleur compteur Boris Mbala s'arrêtant à 9. Dimitris Menoudakos en a profité pour donner du temps de jeu à des jeunes joueurs, dont l'Unioniste Lukas Keredzin, appelé pour pallier le forfait de Gravet et qui a honoré sa première cape chez les A.

Cette défaite condamne pratiquement la Suisse dans le groupe C des qualifications. A moins qu'elle ne réalise deux improbables exploits lors des deux derniers matches face à la Serbie (2 juillet) et la Turquie (5 juillet), deux équipes contre lesquelles elle s'était inclinée en novembre. Seuls les trois premiers du groupes rejoignent la deuxième phase de ces éliminatoires.

