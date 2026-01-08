  1. Clients Privés
Milan-Cortina 2026 Une sélection suisse de choc pour les débuts du ski-alpinisme

ATS

8.1.2026 - 12:35

La championne du monde Marianne Fatton, Caroline Ulrich, Jon Kistler et Arno Lietha représenteront la Suisse en ski-alpinisme aux JO de Milan-Cortina.

Marianne Fatton est la championne du monde du sprint en titre.
Marianne Fatton est la championne du monde du sprint en titre.
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.01.2026, 12:35

08.01.2026, 13:59

Milan-Cortina 2026. Le relais de la flamme olympique a débuté à Rome

Milan-Cortina 2026Le relais de la flamme olympique a débuté à Rome

La discipline vivra ses débuts olympiques en Italie et proposera deux formats de compétition : le sprint et le relais mixte, qui se disputeront à Bormio.

Mondiaux de ski-alpinisme. L'or pour Fatton, le bronze pour Kistler à Morgins

Mondiaux de ski-alpinismeL'or pour Fatton, le bronze pour Kistler à Morgins

Les athlètes suisses déjà sélectionnés

  • Nouveau - Ski-alpinisme (4): Marianne Fatton (Dombresson), Caroline Ulrich (La Tour-de-Peilz), Jon Kistler (Zurich), Arno Lietha (Klosters).
  • Ancien - Curling (9): Carole Howald (Langenthal), Pablo Lachat-Couchepin (Bussigny), Sven Michel (Interlaken), Alina Pätz (Interlaken), Yannick Schwaller (Kriegstetten), Briar Schwaller-Hürlimann (Kriegstetten), Benoît Schwarz-van Berkel (Bülach), Silvana Tirinzoni (Zurich), Selina Witschonke (Sempach).
