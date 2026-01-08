La championne du monde Marianne Fatton, Caroline Ulrich, Jon Kistler et Arno Lietha représenteront la Suisse en ski-alpinisme aux JO de Milan-Cortina.
La discipline vivra ses débuts olympiques en Italie et proposera deux formats de compétition : le sprint et le relais mixte, qui se disputeront à Bormio.
Les athlètes suisses déjà sélectionnés
- Nouveau - Ski-alpinisme (4): Marianne Fatton (Dombresson), Caroline Ulrich (La Tour-de-Peilz), Jon Kistler (Zurich), Arno Lietha (Klosters).
- Ancien - Curling (9): Carole Howald (Langenthal), Pablo Lachat-Couchepin (Bussigny), Sven Michel (Interlaken), Alina Pätz (Interlaken), Yannick Schwaller (Kriegstetten), Briar Schwaller-Hürlimann (Kriegstetten), Benoît Schwarz-van Berkel (Bülach), Silvana Tirinzoni (Zurich), Selina Witschonke (Sempach).