Le champion français de ski alpinisme Thibault Anselmet a vertement critiqué mardi le fonctionnement de la Fédération internationale (ISMF), remettant notamment en cause un calendrier de Coupe du monde «incohérent», dans une déclaration à l'AFP.

Thibault Anselmet aux JO de Milan Cortina. IMAGO/PRESSE SPORTS

Agence France-Presse Clara Francey

Anselmet, double médaillé olympique aux JO de Milan-Cortina (bronze en sprint, or en relais mixte), a terminé à la 3e place du classement général samedi à l'issue de l'ultime étape de la saison à Villars-sur-Ollon (Suisse), glanant tout de même le petit globe du sprint.

Il visait un quatrième gros globe cette année mais, comme toute la délégation française, il n'a pu se rendre aux Championnats d'Europe en Azerbaïdjan - qui comptaient aussi pour le classement de Coupe du monde - début mars, en raison de la guerre au Moyen-Orient.

«Face à cette situation exceptionnelle, la fédération internationale a fait le choix de ne pas s'adapter, de ne prendre aucune mesure spécifique, de ne donner aucune explication et de faire comme si tout était normal», a dit Anselmet, qui y a perdu de précieux points.

«D'autres nations ont pu y aller. Mais la question de l'équité sur cette Coupe du monde ne peut pas rester sans réponse. C'est une situation difficilement acceptable. Accepter cela, c'est s'éloigner de l'essence même du sport», a-t-il estimé.

Plus largement, l'athlète de 28 ans épingle un «calendrier fragmenté, incohérent et irrégulier, aussi bien pour les athlètes que pour le public», avec des disciplines sous-représentées comme l'individuel, format historique qui n'a eu que 3 étapes cette année.

«Depuis l'intégration (du ski alpinisme) aux Jeux olympiques, la gouvernance internationale semble parfois avoir perdu de vue qui nous sommes (...) Le programme manque de cohérence, de rythme et cela m'inquiète pour le futur de notre sport», s'est-il inquiété.

Sollicitée mardi soir par l'AFP, l'ISMF n'avait pas répondu dans l'immédiat. La France est l'une des nations dominantes du ski alpinisme, qui a fait sa première apparition aux JO-2026 avec le sprint et le relais mixte, deux épreuves qui seront encore au programme en 2030.

«On parle de rajouter une troisième épreuve, mais pour ça il faut que les jeunes skieurs puissent suivre, s'identifier, aient envie de participer. J'aimerais que cette prise de parole serve d'électrochoc», a avancé Anselmet auprès de l'AFP.