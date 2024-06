Au bénéfice des nationalités suisse et canadienne, Kyshawn George va-t-il porter le maillot rouge à croix blanche à l’avenir ? «Un point à définir», selon lui.

Forte d’un talent pareil, la Suisse aimerait bien pouvoir compter sur son jeune arrière dans les années à venir. Mais comme le papa est canadien, Kyshawn George pourrait tout à fait choisir de représenter le pays à la feuille d’érable dans le futur.

«C’est un point à définir, avoue-t-il au sujet de sa nationalité sportive. Cela fait un moment que je suis dans le système suisse. Je n’ai jamais joué pour l’équipe A. L’année où je devais honorer mes premières sélections, j’ai eu la chance de pouvoir aller à Miami, ce qui fait que j’ai dû penser à mon futur.»

Le grand frère de Kyshawn, Jamal, a connu une superbe saison avec Pully-Lausanne, ce qui lui a valu de se faire appeler par le sélectionneur Ilias Papatheodorou. Peut-être que les deux frangins seront opposés dans quelques années. Tout dépendra de la décision de Kyshawn.

Hormis l’équipe nationale, la Suisse a-t-elle encore une place dans le cœur et la tête du Valaisan? «Cela fait depuis avril/mai que je ne suis plus revenu à la maison, explique-t-il. Tous mes meilleurs amis vivent en Suisse. Non vraiment j’aime beaucoup passer du temps à la maison. C’est calme et cela me permet de remettre les compteurs à zéro.»

