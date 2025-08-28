  1. Clients Privés
Jessica Fox «Quelques cicatrices en plus, un peu moins de rein et beaucoup plus de force»

Clara Francey

28.8.2025

La triple championne olympique australienne Jessica Fox a révélé jeudi qu'elle avait dû subir une opération pour retirer une tumeur à son rein, et qu'elle allait manquer le reste des épreuves de Coupe du monde de canoë slalom en Europe.

Agence France-Presse

28.08.2025, 11:17

Née en France d'une mère française et d'un père britannique, l'athlète de 31 ans, porte-drapeau de l'Australie lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris l'an dernier, a indiqué que l'opération avait été un succès.

«Ça a été un tourbillon ces dernières semaines, mais je vais bien — juste quelques cicatrices bien costaudes en plus, un peu moins de rein et beaucoup plus de force !», a-t-elle écrit sur Instagram.

Fox est la championne olympique en titre du C1 (canoë) et du K1 (kayak) féminins, parmi les six médailles qu'elle a remportées au cours de quatre Jeux.

Membre de la commission des athlètes du CIO, elle compte également 10 titres mondiaux, ce qui fait d'elle la plus grande pagayeuse individuelle de l'histoire de son sport.

«Cela a été une période difficile pour Jess, sa famille et son entourage, a déclaré le président du Comité olympique australien, Ian Chesterman. Mais une chose est sûre : Jess est une personne incroyablement résiliente et elle a affronté ce nouveau défi avec sa détermination et son courage légendaires, exactement comme on pouvait s'y attendre.»

