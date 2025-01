«Qu’est-ce que c’est beau !» - L’émotion d’Alan Roura

Yoann Richomme a réduit l'écart et ne compte plus que 86 milles de retard sur Charlie Dalin, le leader de la 10e édition du Vendée Globe, alors que les deux skippers ont franchi l'équateur et se dirigent vers le Cap Vert, selon le pointage de 07h00 lundi. De son côté, Justine Mettraux a réalisé une belle opération, tandis qu’Alan Roura a franchi le Cap Horn.

AFP / blue Sport Nicolas Larchevêque

Dalin (Macif Santé Prévoyance) et Richomme (Paprec Arkéa) sont par ailleurs à nouveau dans une zone de vent faible et leur moyenne des dernières 24 heures est repassée sous les 20 noeuds. L'écart avec le 3e, Sébastien Simon, a ainsi diminué de près de 100 milles par rapport au pointage de dimanche soir, s'établissant à 780 milles.

Plus au Sud, la bataille fait toujours rage de la 4e à la 10e place. Et la Genevoise Justine Mettraux (TeamWork - Team Snef) a fait la bonne opération ces dernières heures en gagnant deux positions (8e à 2’120 milles).

L’émotion d’Alan Roura

De son côté, Alan Roura (Hublot) a franchi dimanche pour la 3e fois de sa carrière le célèbre Cap Horn. «Qu’est-ce que c’est beau ! Qu’est-ce que ça en valait la peine de se faire chier dans le Sud», a lancé le Genevois, ému, dans une vidéo. Au pointage de lundi matin, le marin de 31 ans est 17e, à 3’796 milles de la tête, et a le top 15 en ligne de mire à environ 400 milles.

Deux bateaux supplémentaires sont sur le point de retrouver l'Atlantique, Isabelle Joschke (MACFS) et Giancarlo Pedote (Prysmian), respectivement 18e et 19e, qui franchiront le Cap Horn dans la journée.

Troisième marin suisse en lice dans cet «Everest des mers», le Zurichois Oliver Heer (Tut Gut.) est 30e, à 6’603 milles du premier.