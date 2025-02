Beaucoup trop forte pour les modestes Irlandaises à qui elles ont infligé plus de 100 points d'écart (125-24), un record, l'équipe de France féminine de basket a tranquillement validé son ticket pour l'Euro 2025.

WOW 🤯



Face a l’Irlande, les Bleues réalisent le plus gros écart de l’histoire de l’Équipe de France féminine 📈#PassionnémentBleu | #EuroBasketWomen pic.twitter.com/FNKhXNlvX5 — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) February 6, 2025

AFP Clara Francey

Évidemment attendues pour ce rendez-vous continental, que les Bleues du basket ont remporté à deux reprises (2001 et 2009), les vice-championnes olympiques peuvent désormais bloquer les dates allant du 18 au 29 juin pour la compétition répartie sur quatre pays (Grèce, Allemagne, République tchèque et Italie).

Invaincues dans leur campagne de qualification - qui se terminera dimanche avec un ultime match contre Israël en Lettonie -, les joueuses de Jean-Aimé Toupane n'ont pas fait dans le détail pour dégoûter l'Irlande, dernière du groupe E (5 défaites) et 85e au classement FIBA, au cœur du Colisée de Chalon-sur-Saône.

«On savait que si on faisait le travail on allait se faciliter la tâche. L'essentiel est assuré», a modestement commenté pour la chaîne L'Equipe la capitaine Valériane Ayayi.

C'est peu dire si le «travail» a été bien fait... Alors qu'elles avaient déjà infligé 100 points aux Irlandaises à l'aller (100-48), les Bleues ont atteint cette barre dès l'entrée des 10 dernières minutes.

Alors pourquoi pas viser encore plus haut ? C'était chose faite à moins de deux minutes du terme quand Pauline Astier (14 points, 8 passes) a arrondi le score à 120-20. Une totale démonstration et un record du plus large écart dans l'histoire de la sélection.

«Cent points d'écart ? On ne pensait pas que c'était possible au niveau international, mais on a travaillé pour», a ajouté Ayayi, l'une des meilleures marqueuses du jour avec 16 points (4 rebonds, trois passes).

Sérieuses

Même privées de Marine Johannès, toujours blessée, ou de Gabby Williams (raisons personnelles), les Françaises ont fait respecter la logique et ont surtout fait preuve de sérieux, en attaque comme en défense, ainsi que le démontre ce score impressionnant.

Avec 54 rebonds (à 21), 41 passes (à 3), 20 interceptions (à 7), les Bleues, qui menaient déjà 64-16 à la pause, ont évidemment dominé tous les secteurs du jeu.

Et elles avaient déjà atteint les 50 points d'écart (60-10) à deux minutes de la mi-temps à la suite d'une superbe passe dans le dos de Mamignan Touré pour Iliana Rupert.

There's a reason France is number 1 in the Power Rankings. 🙃#EuroBasketWomen | #DareToDream pic.twitter.com/1oxoB9FrO6 — FIBA Women's EuroBasket (@EuroBasketWomen) February 6, 2025

Ayayi, Rupert (15 pts, 7 rebonds, 4 passes), Leila Lacan (8 pts), Marieme Badiane (13 pts, 5 rebonds), Janelle Salaün (19 pts, 6 rebonds), Dominique Malonga (11 pts, 9 rebonds), les médaillées d'argent de Paris ont toutes mis la main à la patte. C'est simple, seule Maeva Djaldi Tabdi, qui étrennait jeudi soir sa première cape, n'avait pas marqué avant la mi-temps.

Ce n'était que partie remise, puisque la pivot de Charnay a inscrit ses premier points dans le dernier quart-temps. Pour rendre parfaite cette soirée où toutes les Bleues ont joué, marqué et pu célébrer leur qualification.