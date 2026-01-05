Le match d'Euroleague qui verra s'affronter jeudi le Real Madrid et le club israélien Maccabi Tel-Aviv à Madrid se jouera sans public, a annoncé lundi l'équipe espagnole. La décision a été prise pour des raisons de sécurité.

Le match d'Euroleague à Madrid se jouera sans public jeudi. KEYSTONE

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Le Real Madrid «suit ainsi la recommandation formulée par la police nationale» selon laquelle le match, déclaré «à haut risque», doit se tenir à huis clos. Plusieurs collectifs ont appelé à manifester aux abords de la salle où se tiendra la rencontre, afin de protester contre l'offensive israélienne sur Gaza lancée après les attaques menées par le Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre 2023.

Mardi, le Maccabi se rendra au FC Barcelone, pour un match qui se jouera également à huis clos. Le 14 septembre, la dernière étape de la Vuelta cycliste, qui devait s'achever à Madrid, avait été arrêtée en raison de manifestations pro-palestiniennes contre la présence de l'équipe Israel-Premier Tech et des incidents qui en ont découlé.