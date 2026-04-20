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NBA Récompense de MVP : «Wemby», SGA et Jokic sont les 3 finalistes

ATS

20.4.2026 - 09:36

Victor Wembanyama fait partie des trois finalistes pour la récompense de MVP, avec le sortant Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic, a annoncé la NBA.

Keystone-SDA

20.04.2026, 09:36

Après la clôture vendredi du vote pour un panel de cent membres des médias, la NBA a annoncé les trois finalistes des principales récompenses individuelles de fin de saison, qui seront décernées pendant les play-off, sans calendrier précisé pour l'instant.

Pour la plus prestigieuse, le trophée de MVP, Victor Wembanyama fait partie des trois derniers prétendants et espère devenir le plus jeune joueur et le premier Français récompensé, à 22 ans, pour sa troisième saison dans la ligue nord-américaine.

NBA. «Wemby» réussit sa grande première en play-off avec 35 points

NBA«Wemby» réussit sa grande première en play-off avec 35 points

Il fait face au MVP sortant canadien Shai Gilgeous-Alexander, au sommet de son art avec le Thunder d'Oklahoma City, et au Serbe Nikola Jokic (Denver Nuggets), déjà élu MVP à trois reprises (2021, 2022 et 2024).

«Wemby» a clairement postulé pour la récompense, estimant être le joueur le plus complet de NBA. Le géant tricolore (2,24 m) fait aussi partie des trois finalistes pour le trophée de défenseur de l'année, qui lui semble promis.

Après avoir aidé les San Antonio Spurs à atteindre la deuxième place de la conférence Ouest, Wembanyama débute dimanche soir ses premiers play-offs, à domicile face aux Portland Trail Blazers.

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