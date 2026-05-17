La lanceuse de javelot Leonie Hügli (LC Kirchberg) est entrée dans l'histoire de l'athlétisme suisse dimanche à l'occasion du meeting de lancers de Halle, en Allemagne. Elle est devenue la première Suissesse à franchir la barre des 60 m avec son lancer mesuré à 61,94 m, battant le record de Géraldine Ruckstuhl (58,31 m).

Leonie Hügli franchit un cap inédit pour la Suisse (image d’archives). IMAGO/Beautiful Sports

Keystone-SDA ATS

Cette performance permet à la Bernoise de 21 ans de se qualifier pour les Championnats d'Europe de Birmingham (10-16 août), la limite étant fixée à 60,80 m. Il s'agit par ailleurs de la meilleure performance européenne de la saison et de la troisième au niveau mondial.