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Athlétisme Record de Suisse et limite européenne pour Leonie Hügli

ATS

17.5.2026 - 20:40

La lanceuse de javelot Leonie Hügli (LC Kirchberg) est entrée dans l'histoire de l'athlétisme suisse dimanche à l'occasion du meeting de lancers de Halle, en Allemagne. Elle est devenue la première Suissesse à franchir la barre des 60 m avec son lancer mesuré à 61,94 m, battant le record de Géraldine Ruckstuhl (58,31 m).

Leonie Hügli franchit un cap inédit pour la Suisse (image d’archives).
Leonie Hügli franchit un cap inédit pour la Suisse (image d’archives).
IMAGO/Beautiful Sports

Keystone-SDA

17.05.2026, 20:40

Cette performance permet à la Bernoise de 21 ans de se qualifier pour les Championnats d'Europe de Birmingham (10-16 août), la limite étant fixée à 60,80 m. Il s'agit par ailleurs de la meilleure performance européenne de la saison et de la troisième au niveau mondial.

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