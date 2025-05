Le triathlète professionnel romand Jonathan Guisolan a signé une performance de choix en ultra-cyclisme sur le vélodrome de Granges. Il a battu le record du monde des 6 heures sur piste en parcourant 276,795 km, soit une moyenne de 46,1 km/h.

Keystone-SDA ATS

Le Genevois établi à Morges a nettement amélioré les anciennes marques toutes catégories (vélo de route et vélo de piste) détenues par l'Autrichien Christoph Strasser et l'Américain Ryan Collins. Au passage, il a également pulvérisé les records mondiaux des 100 km, 100 miles et 200 km. Ces performances ont été officiellement homologuées par la World Ultra Cycling Association (WUCA).

«Le plus difficile a été de supporter les douleurs liées à la position aérodynamique exigeante, accentuées par la force centrifuge dans les virages», a expliqué dans un communiqué le champion de 30 ans. Avant d'en arriver là, il avait dû surmonter une dépression suite au décès d'un cancer de sa compagne.