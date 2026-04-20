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Cyclisme Remco Evenepoel met la Flèche... Wallonne

ATS

20.4.2026 - 16:11

Remco Evenepoel a annoncé lundi qu'il faisait l'impasse sur la Flèche Wallonne mercredi. Il préfère se concentrer sur le prochain Monument, Liège-Bastogne-Liège, qui aura lieu quatre jours plus tard.

Remco Evenepoel ne sera pas au départ de la Flèche wallonne mercredi à Herstal.
Remco Evenepoel ne sera pas au départ de la Flèche wallonne mercredi à Herstal.
IMAGO/teamSprint-media

Keystone-SDA

20.04.2026, 16:11

Vainqueur de l'Amstel Gold Race dimanche, le Belge était, avec le prodige français Paul Seixas, la principale tête d'affiche annoncée au départ de la classique belge, boudée cette année par le vainqueur sortant Tadej Pogacar.

Tour du Pays basque. Paul Seixas met fin à 19 ans d'attente pour le cyclisme français

Tour du Pays basquePaul Seixas met fin à 19 ans d'attente pour le cyclisme français

Le double champion olympique a préféré renoncer à son tour pour, selon son équipe Red Bull-Bora-Hansgrohe, se «concentrer pleinement» sur Liège-Bastogne-Liège dimanche où on attend un match à trois avec Pogacar et Seixas.

Evenepoel, 26 ans, a participé deux fois à la Flèche Wallonne (43e en 2022, 9e l'an dernier), course qui se termine au sommet du terrible mur de Huy (1,3 km à 9,6%).

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