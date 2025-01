Gravement accidenté en décembre, Remco Evenepoel compte être «dans une très grande forme» au Tour de France en juillet, a déclaré le champion belge après avoir passé des examens de contrôle rassurants jeudi en Belgique.

Remco Evenepoel a donné des nouvelles rassurantes, une mois après son grave accident. KEYSTONE

AFP Nicolas Larchevêque

«J'ai fait un scanner ce matin et les résultats sont plutôt bons. On va enfin pouvoir commencer la rééducation, c'est une bonne nouvelle», a annoncé le double champion olympique lors d'une visioconférence de presse avec quelques médias dont l'AFP.

Le leader de l'équipe Soudal Quick-Step, qui a dû faire l'impasse sur le stage de son équipe à Calpe en Espagne, est à l'arrêt depuis un grave accident début décembre. Alors qu'il s'entraînait seul au nord-ouest de Bruxelles, il n'avait pu éviter une voiture de la poste belge, dont la factrice avait soudainement ouvert la portière à son passage.

Il avait été relevé avec des fractures à une côte, à l'omoplate droite et à une main et souffrant de contusions aux poumons et d'une luxation de la clavicule droite avec déchirure des ligaments.

«C'était mon premier jour de vrai entraînement et ça a été très dur à avaler. D'autant que c'était la deuxième fois de l'année que je tombais sur le même côté», a-t-il souligné alors qu'il avait déjà été victime de multiples fractures lors d'une chute au Tour du Pays basque en avril 2024.

«Ca fait cinq semaines que je n'ai pas fait de sport du tout. Connaissant comment il est dur de retrouver la forme, c'est difficile à accepter», a-t-il déclaré.

Retour sur route le 3 ou 4 février

Mais il va désormais pouvoir reprendre les entraînements sur rouleaux samedi, «d'abord très doucement», car il rencontre toujours une insensibilité au niveau de l'épaule droite - «un nerf a été touché» - qui l'inquiète un peu.

Le retour à l'entraînement sur route est prévu pour le 3 ou 4 février, un peu plus de deux mois avant la première course, la Flèche brabançonne (le 18 avril), avant d'enchaîner sur les autres classiques ardennaises.

«Je connais bien les Ardennaises, c'est un plus. C'est proche de la maison donc c'est bon pour le moral aussi. Et c'est plus facile de commencer avec des courses d'un jour que sur un Paris-Nice ou un Giro (du 10 mai au 1er juin) qui est complètement écarté de la table», a-t-il dit.

Evenepoel sur le Tour de Romandie ?

«Je ne sais pas dans quelle forme je serai sur les Ardennaises mais le but est d'être à 200% avant le Tour (de France). Si tout va bien, je n'ai presque pas de doute, voire aucun doute, que je serai dans une très grande forme au départ du Tour» le 5 juillet, a ajouté le Flamand.

Avant la Grande Boucle, dont il avait pris une belle troisième place en 2024, il prévoit de faire des stages en altitude et de courir le Critérium du Dauphiné en juin et les Championnats de Belgique. «Je rajouterai peut-être le Tour de Romandie pour avoir plus de jours en course», a-il précisé.