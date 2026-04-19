Remco Evenepoel a remporté à Valkenburg l'Amstel Gold Race. Le Belge s'est imposé dans un sprint à deux face à Mattias Skjelmose, vainqueur sortant.

🚀 Remco lo tenía claro: LA VENGANZA SE SIRVE EN PLATO FRÍO



Demoledor Evenepoel al esprint para imponerse a Skjelmose y llevarse la #AGR26



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Keystone-SDA ATS

Troisième l'an dernier, Remco Evenepoel a assumé son statut de grand favori en prenant sa revanche sur le Danois qui l'avait devancé il y a un an et en signant sa septième victoire cette saison, la 74e de sa carrière. Les absences de Tadej Pogacar, de Mathieu Van der Poel et de Wout Van Aert lui ouvraient pratiquement une voie royale.

«C'est une grande victoire sur une de mes épreuves préférées qui se classe juste en dessous des cinq "Monuments». J'ai bien mieux géré mon sprint que l'an passé", s'est félicité le double champion olympique de Paris-2024.

Dans l'avant-dernière ascension du Cauberg (900 m à 7%), véritable juge de paix de la course, Evenepoel et Sjkelmose ont lâché le dernier coureur encore dans leur roue, le Français Romain Grégoire, pour se disputer la victoire au sprint sans s'être attaqués au cours des 30 derniers kilomètres, malgré la présence de plusieurs difficultés.

Fortunes diverses pour les Suisses

Le Champion de Suisse Mauro Schmid a pris la sixième place. Il a terminé dans le groupe de poursuivants qui a vainement chassé derrière les deux hommes de tête. Pour le sprint pour la troisième place, c'est le Français Benoît Cosnefroy qui s'est montré le plus rapide.

La journée fut moins heureuse pour Marc Hirschi. Le Bernois a été victime d'une chute à 40 km de l'arrivée et a été contraint à l'abandon. Quant à son coéquipier Julian Alaphilippe, il a mis la flèche à 72 km de la ligne. Selon son patron Fabian Cancellara, le Français était malade.

Chez les dames, la victoire est revenue à la surprise générale à l'Espagnole Paula Blasi qui s'est imposée en solitaire devant deux anciennes lauréates du Tour de France, la Polonaise Kasia Nieuwiadoma et la Néerlandaise Demi Vollering. La Genevoise Elise Chabbey a terminé au 20e rang.