  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Amstel Gold Race Evenepoel assume son statut de patron en l'absence de Pogacar

ATS

19.4.2026 - 17:37

Remco Evenepoel a remporté à Valkenburg l'Amstel Gold Race. Le Belge s'est imposé dans un sprint à deux face à Mattias Skjelmose, vainqueur sortant.

Keystone-SDA

19.04.2026, 17:37

19.04.2026, 18:30

Troisième l'an dernier, Remco Evenepoel a assumé son statut de grand favori en prenant sa revanche sur le Danois qui l'avait devancé il y a un an et en signant sa septième victoire cette saison, la 74e de sa carrière. Les absences de Tadej Pogacar, de Mathieu Van der Poel et de Wout Van Aert lui ouvraient pratiquement une voie royale.

Amstel Gold Race. Evenepoel grand favori en l'absence de Pogacar

Amstel Gold RaceEvenepoel grand favori en l'absence de Pogacar

«C'est une grande victoire sur une de mes épreuves préférées qui se classe juste en dessous des cinq "Monuments». J'ai bien mieux géré mon sprint que l'an passé", s'est félicité le double champion olympique de Paris-2024.

Dans l'avant-dernière ascension du Cauberg (900 m à 7%), véritable juge de paix de la course, Evenepoel et Sjkelmose ont lâché le dernier coureur encore dans leur roue, le Français Romain Grégoire, pour se disputer la victoire au sprint sans s'être attaqués au cours des 30 derniers kilomètres, malgré la présence de plusieurs difficultés.

Tour des Flandres. Feu rouge grillé : Pogacar et Evenepoel risquent le tribunal !

Tour des FlandresFeu rouge grillé : Pogacar et Evenepoel risquent le tribunal !

Fortunes diverses pour les Suisses

Le Champion de Suisse Mauro Schmid a pris la sixième place. Il a terminé dans le groupe de poursuivants qui a vainement chassé derrière les deux hommes de tête. Pour le sprint pour la troisième place, c'est le Français Benoît Cosnefroy qui s'est montré le plus rapide.

Settimana Coppi et Bartali. Mauro Schmid remporte la victoire finale de justesse

Settimana Coppi et BartaliMauro Schmid remporte la victoire finale de justesse

La journée fut moins heureuse pour Marc Hirschi. Le Bernois a été victime d'une chute à 40 km de l'arrivée et a été contraint à l'abandon. Quant à son coéquipier Julian Alaphilippe, il a mis la flèche à 72 km de la ligne. Selon son patron Fabian Cancellara, le Français était malade.

Chez les dames, la victoire est revenue à la surprise générale à l'Espagnole Paula Blasi qui s'est imposée en solitaire devant deux anciennes lauréates du Tour de France, la Polonaise Kasia Nieuwiadoma et la Néerlandaise Demi Vollering. La Genevoise Elise Chabbey a terminé au 20e rang.

Les plus lus

Une entreprise d'Obwald retrouve de la mort aux rats dans des aliments pour bébés
L'Espagne veut que l'UE «rompe» l'accord d'association avec Israël
Policiers suspendus au lendemain d'une fusillade à Kiev
Un homme blessé retrouvé dans la rue dans le canton de Zurich
Trump annonce l'envoi lundi d'une délégation au Pakistan
À la fois si proche et si loin : Yverdon rate son rendez-vous avec la finale