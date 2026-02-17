Remco Evenepoel a remporté mardi à Abou Dhabi la 2e étape du Tour UAE, un contre-la-montre de 12 kilomètres. Il endosse ainsi le maillot rouge de leader au détriment du Mexicain Isaac Del Toro.

Sur un parcours plat, le Belge champion olympique et du monde de l'exercice en solitaire a devancé le Britannique Joshua Tarling de 6 secondes et le Français Rémi Cavagna de 12 secondes, deux coureurs qu'il précède dans le même ordre au classement général.

Leader de la formation Red Bull-BORA, Evenepoel possède 32 secondes de marge sur Del Toro (10e), son principal rival pour le général, à la veille de l'étape la plus redoutée de l'épreuve avec une ascension finale au sommet du Jebel Mobrah dont la pente moyenne frôle les 12%, avec des rampes dépassant les 17%.

Meilleur Suisse, le rouleur thurgovien Stefan Bissegger a pris une bonne 9e place, à 31 secondes du champion belge.