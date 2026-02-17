  1. Clients Privés
UAE Tour Remco Evenepoel remporte le chrono et prend les commandes

ATS

17.2.2026 - 13:54

Remco Evenepoel a remporté mardi à Abou Dhabi la 2e étape du Tour UAE, un contre-la-montre de 12 kilomètres. Il endosse ainsi le maillot rouge de leader au détriment du Mexicain Isaac Del Toro.

Keystone-SDA

17.02.2026, 13:54

Sur un parcours plat, le Belge champion olympique et du monde de l'exercice en solitaire a devancé le Britannique Joshua Tarling de 6 secondes et le Français Rémi Cavagna de 12 secondes, deux coureurs qu'il précède dans le même ordre au classement général.

Leader de la formation Red Bull-BORA, Evenepoel possède 32 secondes de marge sur Del Toro (10e), son principal rival pour le général, à la veille de l'étape la plus redoutée de l'épreuve avec une ascension finale au sommet du Jebel Mobrah dont la pente moyenne frôle les 12%, avec des rampes dépassant les 17%.

Meilleur Suisse, le rouleur thurgovien Stefan Bissegger a pris une bonne 9e place, à 31 secondes du champion belge.

