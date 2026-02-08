Le Belge Remco Evenepoel a remporté le classement général du Tour de Valence. La 5e et dernière étape a vu la victoire de l'Espagnol Raul Garcia Pierna dans la capitale de la province valencienne.

RAULITO DE MI VIDA 🇪🇸❤️‍🔥



Raúl García Pierna logra su primera victoria con el @Movistar_Team en la última etapa de la @VueltaCV desde la fuga. Remco Evenepoel conquista la clasificación general.



🚴‍♂️ Lo has visto en @Eurosport_ES y @StreamMaxES. #VCV26 pic.twitter.com/0vCNcAlG0U — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 8, 2026

Keystone-SDA ATS

Evenepoel avait bâti son succès final samedi lors de l'étape reine entre à Teulada Moreira où il s'était imposé en solitaire au terme de 172 kilomètres et 3200 mètres de dénivelé positif avec une trentaine seconde d'avance sur ses poursuivants.

Dimanche, le double champion olympique de Paris 2024 et ses équipiers ont contrôlé la course.