Remco Evenepoel a remporté vendredi le Trophée Serra de Tramuntana, troisième manche du Challenge de Majorque. Il s'est imposé après un raid solitaire de 55 km sur l'île des Baléares.

Remco Evenepoel a remporté vendredi le Trophée Serra de Tramuntana. IMAGO/Belga

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Au lendemain de son succès dans le contre-la-montre par équipes, le Belge a poursuivi son début de saison parfait avec sa nouvelle équipe Red Bull Bora dans cette course de moindre importance, mais qui comptait des coureurs comme le Bernois Marc Hirschi, l'Espagnol Enric Mas ou encore le Français Pavel Sivakov au départ.

Attaquant à 55 km du but, le double champion olympique belge a d'abord repris les derniers rescapés de l'échappée avant de foncer vers sa 68e victoire, à seulement 26 ans. Il s'est imposé avec 1'38 d'avance sur un groupe de trois coureurs réglé au sprint par le Portugais Antonio Morgado (UAE) devant l'Italien Christian Scaroni (Astana) et le Français Mathys Rondel (Tudor).

Evenepoel doit terminer sa tournée à Majorque samedi lors du Trophée Andratx-Pollença.