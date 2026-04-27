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Trail Rémi Bonnet chute lourdement sur la tête, mais termine la course

Clara Francey

27.4.2026

Une semaine seulement après la Patrouille des Glaciers, qu’il a bouclée à la deuxième place avec ses coéquipiers Martin Anthamatten et Aurélien Gay, Rémi Bonnet participait à un trail en Provence ce week-end. Mais sur cette épreuve, qui passait par le sommet du Ventoux, tout ne s’est pas passé comme prévu pour le Fribourgeois.

Rédaction blue Sport

27.04.2026, 10:39

27.04.2026, 10:56

Alors qu’il visait la victoire samedi sur le Mistral Marathon Trail (51 km, 2’500 m D+), l’une des quatre courses au programme du Grand Raid du Ventoux by UTMB, Rémi Bonnet a dû se contenter de la 17e place, la faute à un incident sur le parcours.

«Grosse chute sur la tête pendant la descente, je souffre d’une commotion cérébrale. J’ai franchi la ligne d’arrivée, mais malheureusement pas comme je l’aurais souhaité. Espérons que je m’en remette vite. Merci à tous pour votre soutien», a écrit le Gruérien de 31 ans en story Instagram quelques heures après l’épreuve. Le recordman du monde du KM vertical a franchi la ligne d’arrivée en 4h31, à plus d’une demi-heure du vainqueur, l’Éthiopien Nashon Kiplimo.

En trail cette saison, le grand objectif de Rémi Bonnet sera Sierre-Zinal, l’une des rares courses qui lui résistent encore. Mais la concurrence s’annonce rude, avec notamment le retour de Kilian Jornet sur l’épreuve valaisanne.

En vidéo, les highlights de la PdG 2026

Le meilleur de la Patrouille des glaciers 2026

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Revivez les meilleurs moments de l'édition 2026 de cette mythique compétition, qui a vu des patrouilles françaises s'imposer à Verbier.

20.04.2026

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