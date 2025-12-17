  1. Clients Privés
Cyclisme Paris-Nice : rendez-vous pris au stade de l'OGC Nice en 2026

ATS

17.12.2025 - 13:18

L'édition 2026 de Paris-Nice s'achèvera exceptionnellement au stade de l'OGC Nice, le 15 mars, après huit étapes. L'avant-dernière étape entre Nice et Auron devrait être le juge de paix de cette édition.

L'édition 2026 de Paris-Nice s'achèvera exceptionnellement au stade de l'OGC Nice.
L'édition 2026 de Paris-Nice s'achèvera exceptionnellement au stade de l'OGC Nice.
IMAGO/Sportimage
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

17.12.2025, 13:18

Cette 84e édition de la «Course au soleil», présentée mercredi à Versailles, obéit à son architecture classique avec un départ dans les Yvelines, de premières étapes de plaine piégeuses, un contre-la-montre par équipes, une arrivée au sommet en milieu de semaine à Uchon, dans le sud du Morvan, une étape de montagne le samedi dans l'arrière-pays niçois, à Auron, et le terminus à Nice.

La grande nouveauté est que la ligne d'arrivée finale de ce condensé du Tour de France n'est pas tracée sur la Promenade des Anglais afin de ne pas bloquer l'accès aux bureaux de vote pour le premier tour des municipales. Le successeur du double vainqueur sortant, l'Américain Matteo Jorgenson, sera donc sacré au stade de l'OGC Nice.

Un chrono par équipes en prévision du TdF 2026

Il y aura aussi, pour la quatrième année consécutive, un contre-la-montre par équipes, de 23,5 km le mardi dans la Nièvre. Il intéressera d'autant plus le peloton que le même exercice sera au menu de la première étape du prochain Tour de France en juillet 2026 à Barcelone.

Côté participants, ni Tadej Pogacar, vainqueur en 2023, ni Remco Evenepoel n'ont mis à leur programme Paris-Nice. Jonas Vingegaard étant incertain, les organisateurs comptent sur Simon Yates, Joao Almeida, Juan Ayuso, Kévin Vauquelin ou encore Lenny Martinez pour animer la lutte pour le général.

