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«On n'en a pas encore fini» Rendez-vous raté avec l’histoire, Tadej Pogacar fixe déjà l’avenir

ATS

13.4.2026 - 14:26

La fin des classiques flandriennes, conclues dimanche par un Paris-Roubaix somptueux, ouvre un nouveau chapitre pour Tadej Pogacar. Après avoir raté son rendez-vous avec l'histoire, le Slovène va retrouver un terrain de jeu plus favorable et de nouveaux adversaires, dont Paul Seixas.

Après Paris-Roubaix, Tadej Pogacar ouvre un nouveau chapitre dans sa saison.
Après Paris-Roubaix, Tadej Pogacar ouvre un nouveau chapitre dans sa saison.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

13.04.2026, 14:26

La victoire émouvante de Wout Van Aert, l'éternel maudit, en larmes de pouvoir soulever enfin son premier pavé après des années de galère. La deuxième place comme en 2025 de Pogacar, dans le coup jusqu'au bout malgré trois crevaisons. L'image de Mathieu van der Poel, à pied et à contresens dans la Trouée d'Arenberg. Et un festival de crevaisons, de chutes et d'incidents. Cette 123e édition de l'Enfer du nord a été l'une des plus belles de l'histoire.

Paris-Roubaix. À un souffle du sacre, Van Aert brise le rêve mythique de Pogacar

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Epilogue des Flandriennes, Paris-Roubaix marque le bout de la route pour une partie des cadors. Van Aert va désormais se consacrer à son rôle au service de Jonas Vingegaard dans le Tour de France. Quant à van der Poel, les objectifs principaux de la saison sont déjà derrière lui et aucune course n'est même inscrite à son programme pour l'instant.

A Liège face à Seixas

Tadej Pogacar continue, lui, sa marche en avant à la poursuite du plus grand de tous les temps, Eddy Merckx, dont il s'approche de plus en plus. Pour certains, il le dépasse même déjà. Retourné dans sa tanière monégasque, le Slovène doit remonter en Belgique dès la semaine prochaine pour Liège-Bastogne-Liège où il visera, dimanche 26 avril, une quatrième victoire et un 13e Monument.

Le double champion du monde, champion tout terrain, y retrouvera de nouveaux adversaires: Remco Evenepoel, qui doit également participer aux deux premiers volets des Ardennaises, dimanche à l'Amstel Gold Race et mercredi 22 avril à la Flèche Wallonne, ainsi que Paul Seixas, le prodige français. Ce dernier découvrira lui aussi la Flèche avant un face-à-face très attendu avec Pogacar à Liège sur la Doyenne.

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Place ensuite à la préparation du Tour de France, où Pogacar voudra égaler le record de cinq victoires: il devrait parcourir pour la première fois les routes du Tour de Romandie (28 avril-3 mai) et du Tour de Suisse (17-21 juin).

A Roubaix, il a essuyé sa première défaite sur une course en ligne depuis sa deuxième place au GP de Montréal le 14 septembre 2025, où il avait en réalité offert la victoire à son coéquipier Brandon McNulty. La Reine des classiques a montré que Pogacar pouvait être faillible et rappelé surtout qu'il fallait un peu de chance aussi pour apprivoiser l'Enfer du nord.

«Il reviendra» à Roubaix

Après s'être rincé dans les douches mythiques du vélodrome, il a promis qu'il reviendrait tenter sa chance. «Peut-être pas l'année prochaine mais j'ai encore quelques années devant moi pour y arriver», a-t-il dit.

La Reine des classiques est devenue la nouvelle obsession du Slovène de 27 ans, prenant le relais de Milan-Sanremo qu'il a enfin domptée en mars, à sa sixième participation. Dans la foulée, il a laissé entendre qu'il n'y remettrait plus les pieds, échaudé par ses dangers, y compris à l'entraînement. Il a promis à sa compagne Urska Zigart d'éviter désormais les routes italiennes et leur trafic «parfois criminel».

Un succès dimanche à Roubaix l'aurait peut-être conduit à la même conclusion. Sa deuxième place «est une bonne nouvelle pour le public parce qu'il reviendra», a souligné le Tessinois Mauro Gianetti, manager de son équipe UAE où on a arrêté d'essayer de le dissuader de s'aligner sur les pavés du Nord.

S'il a manqué dimanche une occasion peut-être unique de détenir en même temps la couronne sur les cinq Monuments, Tadej Pogacar reste déterminé à réussir le Grand Chelem en carrière pour rejoindre Eddy Merckx, Rik Van Looy et Roger de Vlaeminck. «On n'en a pas encore fini ici», a prévenu son coéquipier Florian Vermeersch, une des nombreuses victimes dimanche de la Trouée d'Arenberg où il est violemment allé au tapis.

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