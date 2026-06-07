Suspendu deux ans en 2024 pour manquements à ses obligations antidopages en matière de localisation, le marathonien Mehdi Frère a fait son retour à la compétition dimanche lors du 10 km de Paris, où il s'est imposé en 28 min 11.

🚨🚨 𝙊𝙁𝙁𝙄𝘾𝙄𝙀𝙇 ! Pour son grand retour de suspension — Mehdi Frère (🇫🇷) survole de A à Z le « 𝗮𝗱𝗶𝗱𝗮𝘀 𝟭𝟬𝗞 𝗣𝗮𝗿𝗶𝘀 » à l’instant en 28 minutes et 11 secondes 🤗 Laissant aucune chance à la concurrence. Vivement la suite maintenant ! 🔥



Allure et vitesse → c’est… pic.twitter.com/yAHhuS8Lng — RUN’IX (@RUN_IX) June 7, 2026

Agence France-Presse Nathan Fournier

Une victoire nette et un record personnel

Frère, qui possède un record personnel en 2h 05 min 43 sur marathon, a coupé la ligne du 10 km de Paris en 28 min 11 (record personnel), en reléguant la concurrence à plus de 40 secondes.

Il s'agissait de la première compétition depuis mars 2024 pour l'athlète français de 29 ans qui avait été suspendu en juin 2024, juste avant les Jeux olympiques de Paris pour lesquels il était déjà sélectionné sur marathon.

L'unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU) lui reprochait trois manquements à ses obligations en matière de localisation antidopage, et notamment d'avoir à deux reprises changé trop tardivement ses informations dans le logiciel «Adams» utilisé par les athlètes pour renseigner leur localisation.

Le marathonien avait alors tenté de convaincre les autorités antidopages de sa bonne foi et avait fait appel de la décision auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) pour tenter d'annuler sa suspension avant les JO, en vain.

Chez les femmes, la Française Margaux Sieracki s'est imposée dimanche en 31 min 48.