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Beachvolley Un retour victorieux pour la paire Nina Brunner et Tanja Hüberli

ATS

9.4.2026 - 15:21

Nina Brunner et Tanja Hüberli ont remporté leur premier match ensemble depuis la reformation de leur duo. Les Suissesses se sont facilement imposées lors de la phase de poules du tournoi de Saquarema.

Nina Brunner et Tanja Hüberli ont remporté leur premier match ensemble depuis leur reformation (archive).
Nina Brunner et Tanja Hüberli ont remporté leur premier match ensemble depuis leur reformation (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.04.2026, 15:21

Pour leur premier match depuis près de deux ans, Brunner et Hüberli n'ont eu aucun mal à s'imposer face aux Lituaniennes Monika Paulikiene et Aine Raupelyte. Dans la région de Rio de Janeiro, elles se sont imposées 21-12 21-10.

Après avoir remporté la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Paris en 2024, les deux joueuses de Suisse centrale avaient mis fin à leur collaboration. Brunner avait pris une retraite temporaire en raison de sa grossesse, tandis qu'Hüberli avait trouvé une nouvelle partenaire en la personne de Leona Kernen avant de se blesser gravement au pied, puis de revenir aux côtés de sa partenaire zougoise.

Beachvolley. Après bébé et blessure, le duo de rêve de Paris 2024 repart à l’attaque

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