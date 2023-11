La gymnastique artistique suisse perd l'un de ses fers de lance. Eddy Yusof a décidé de se retirer du sport d'élite.

Eddy Yusof a disputer les Jeux olympiques (ici à Tokyo) à deux reprises. Keystone

Le Zurichois de 29 ans a fait partie du cadre national pendant dix ans et a notamment remporté la médaille de bronze avec son équipe lors des Championnats d'Europe 2016 à Berne.

Ces derniers temps, l'athlète de 29 ans a souffert de douleurs au dos et, plus récemment, à l'épaule. «Il était clair pour moi que je devais avoir un corps en bonne santé pour participer aux prochains Jeux olympiques de Paris 2024», explique Yusof dans un communiqué de la fédération pour justifier sa décision de se retirer. Il estime qu'il est peu réaliste de penser que ses douleurs s'amélioreront au cours des mois restants, raison pour laquelle il tire un trait sur sa très brillante carrière de gymnaste artistique.

Ce spécialiste des barres et du concours général a représenté deux fois la Suisse aux Jeux olympiques à Rio en 2016 et à Tokyo en 2021. Dans la capitale du Japon, il avait remporté un diplôme avec le sixième rang par équipes. Cinq ans auparavant, il avait pris la 12e place du concours général au Brésil. Il s'agissait du meilleur résultat suisse depuis 32 ans et le 11e rang de Sepp Zellweger à Los Angeles. Il a, en outre, participé à cinq Mondiaux et cinq Championnats d'Europe.

Yusof entend rester fidèle à la gymnastique artistique. A côté de son Master à la Haute école pédagogique de Zurich, il va suivre une formation d'entraîneur.

ATS