  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NBA Retrouvée endormie sur l'autoroute, une ex-star inquiète

Clara Francey

10.10.2025

L'ex-vedette NBA Paul Pierce, champion avec les Boston Celtics en 2008, a été arrêté cette semaine à Los Angeles pour suspicion de conduite en état d'ébriété, a indiqué jeudi la police.

Paul Pierce, ancienne star de Boston, a été retrouvé endormi au volant de son véhicule.
Paul Pierce, ancienne star de Boston, a été retrouvé endormi au volant de son véhicule.
KEYSTONE

Agence France-Presse

10.10.2025, 12:10

Pierce (47 ans), All-Star à dix reprises lors d'une riche carrière longue de 19 ans, a été trouvé endormi au volant de son véhicule sur une voie rapide peu avant minuit mardi, a expliqué la California Highway Patrol dans un communiqué.

Plusieurs voies de circulation étaient bloquées à cause d'un accident, et lorsque la route a été rouverte, les policiers ont remarqué un Range Rover à l'arrêt.

«Les policiers ont noté des signes d'alcoolisation et ont mené des tests», a ajouté la California Highway Patrol qui précise que son cas va être présenté au parquet de Los Angeles.

Membre du célèbre «Big Three» des Celtics avec Kevin Garnett et Ray Allen, Paul Pierce avait été désigné MVP des finales lors du titre de Boston en 2008.

Natif de Californie, il avait achevé sa carrière aux Los Angeles Clippers en 2017.

Les plus lus

Ce milliardaire qui s'empare du pouvoir dans l'ombre de Trump
Le prix Nobel de la paix décerné à Maria Corina Machado
Propos chocs : Donald Trump persiste et signe
«Personne n'est parfait en tant qu'être humain, mais Mikaela...»
«Cela m'affecte, je ne suis qu'un être humain»
Tadej Pogacar est-il en train de lasser le peloton ?