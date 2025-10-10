L'ex-vedette NBA Paul Pierce, champion avec les Boston Celtics en 2008, a été arrêté cette semaine à Los Angeles pour suspicion de conduite en état d'ébriété, a indiqué jeudi la police.

Paul Pierce, ancienne star de Boston, a été retrouvé endormi au volant de son véhicule. KEYSTONE

Agence France-Presse Clara Francey

Pierce (47 ans), All-Star à dix reprises lors d'une riche carrière longue de 19 ans, a été trouvé endormi au volant de son véhicule sur une voie rapide peu avant minuit mardi, a expliqué la California Highway Patrol dans un communiqué.

Plusieurs voies de circulation étaient bloquées à cause d'un accident, et lorsque la route a été rouverte, les policiers ont remarqué un Range Rover à l'arrêt.

«Les policiers ont noté des signes d'alcoolisation et ont mené des tests», a ajouté la California Highway Patrol qui précise que son cas va être présenté au parquet de Los Angeles.

Membre du célèbre «Big Three» des Celtics avec Kevin Garnett et Ray Allen, Paul Pierce avait été désigné MVP des finales lors du titre de Boston en 2008.

Natif de Californie, il avait achevé sa carrière aux Los Angeles Clippers en 2017.