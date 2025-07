Marlen Reusser a cédé la tunique rose de leader du général à l'issue de la 2e étape du Giro lundi. C'est la Britannique Anna Henderson qui s'en est emparée en gagnant à Aprica, au terme d'une montée finale de 12,9 km peu pentue (3,9% de moyenne).

🩷 La emoción de convertirse en nueva líder del @girowomen



🔥 Anna Henderson le 'roba' el rosa a Movistar y Reusser tras descolgar a Lotte Kopecky, que cede tiempo en la general



🚵‍♀️ Lo has podido ver en @StreamMaxES. #GirodItaliaWomen pic.twitter.com/UHF1ZxEuCu — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 7, 2025

Keystone-SDA ATS

Victorieuse du contre-la-montre inaugural dimanche, Marlen Reusser a rallié l'arrivée avec 26 secondes de retard, au 5e rang. Anna Henderson s'est imposée en battant au sprint sa partenaire d'échappée, la Française Dilyxine Miermont.

Présente dans le premier groupe de poursuivantes, Marlen Reusser est désormais 2e du général d'un Giro qui comprend huit étapes. La Bernoise accuse 15 secondes de leader sur Anna Henderson, qui ne faisait pas partie des candidates à la victoire finale.

Parmi les favorites, Elisa Longo Borghini et Anna van der Breggen ont terminé dans le même temps que Reusser et pointent respectivement au 3e et 4e rang du général. La Belge Lotte Kopecky a en revanche perdu 1'42 sur Marlen Reusser lundi.