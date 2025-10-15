  1. Clients Privés
Para-cyclisme sur piste Deux Suisses pour porter haut les couleurs du pays aux Mondiaux

ATS

15.10.2025 - 10:28

Rio de Janeiro accueillera les Mondiaux de para-cyclisme sur piste du 16 au 19 octobre. Flurina Rigling, tenante du titre en omnium, et le Vaudois Laurent Garnier défendront les couleurs de la Suisse.

Flurina Rigling a un titre à défendre en omnium.
Flurina Rigling a un titre à défendre en omnium.
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.10.2025, 10:28

Après ses deux titres de championne du monde sur route à Ronse, Flurina Rigling revient à la charge sur la piste. Ces trois dernières années, la Zurichoise a prouvé qu'elle faisait également partie de l'élite mondiale du vélodrome, avec un total de onze podiums aux Championnats du monde. Dans sa discipline de prédilection, la poursuite individuelle, elle y a déjà remporté deux médailles d'or et une d'argent.

En mars 2024, Rigling a remporté l'argent dans la course scratch et la poursuite individuelle, le bronze dans le contre-la-montre ainsi que le maillot arc-en-ciel dans l'omnium.

Mondiaux de Zurich. Sous une pluie battante, Flurina Rigling s'offre une 2e médaille d'or

Mondiaux de ZurichSous une pluie battante, Flurina Rigling s'offre une 2e médaille d'or

Laurent Garnier, le deuxième Suisse de la sélection, s'est classé 11e aux Mondiaux de 2024 dans la course scratch, qui reste l'une de ses disciplines préférées. Le Vaudois a terminé 13e dans la poursuite individuelle et 19e dans l'omnium.

Comme l'année dernière, les championnats se dérouleront sur la piste en bois de 250 mètres du vélodrome olympique de Rio 2016.

