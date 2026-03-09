  1. Clients Privés
FR

Robin Cuche encore en or «Ça fait du bien d'être toujours devant la France !»

ATS

9.3.2026 - 13:32

Robin Cuche a signé aux Paralympiques le même doublé descente/super-G que Franjo von Allmen en ski alpin le mois dernier à Bormio lors des JO. En confiance et totalement libéré, il pourrait ne pas s'arrêter là.

Robin Cuche a signé le doublé descente/super-G aux Paralympiques à Cortina.
Robin Cuche a signé le doublé descente/super-G aux Paralympiques à Cortina.
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.03.2026, 13:32

09.03.2026, 14:37

Le Neuchâtelois ne le cache pas, ses espoirs sont plus minces dans les trois autres disciplines figurant au programme. «Surtout en géant, où la concurrence est vraiment grande», a-t-il souligné à l'heure de l'interview en zone mixte.

Paras 2026 - Ski alpin. Robin Cuche s’adjuge un nouveau titre paralympique !

Paras 2026 - Ski alpinRobin Cuche s’adjuge un nouveau titre paralympique !

«Une médaille dans chaque discipline, ce serait vraiment beaucoup demander», a-t-il convenu. «Mais avec un peu de chance, ça pourrait aussi marcher en slalom et en combiné par équipe», une épreuve prévue dès mardi.

«Garder de l'énergie»

Robin Cuche (27 ans) n'a donc guère le temps de récupérer avant sa troisième course prévue en l'espace de quatre jours. Le jour de repos qu'il s'est accordé dimanche lui a d'ailleurs fait le plus grand bien. «La semaine est encore longue, et il faut garder de l'énergie», a-t-il glissé.

Le Vaudruzien abordera en tout cas en toute décontraction ses prochaines courses. «Je n'ai jamais été aussi détendu au départ qu'avant ce super-G», a-t-il confié. «Je rigolais avec les membres du staff, alors que normalement je suis dans ma bulle.»

Le contexte n'aurait pas pu lui être plus favorable. «Je savais que j'avais déjà réussi mes Jeux avec cette médaille en descente. Et à la reconnaissance, j'ai vu que le parcours du super-G me convenait. Je me suis dit que ce serait beau d'avoir une deuxième médaille, mais je ne pensais pas pouvoir obtenir l'or», a-t-il poursuivi.

Des émotions pas comparables

Ses émotions n'avaient également rien de comparable avec celles qu'il avait ressenties samedi lorsqu'il avait enfin cueilli sa première médaille paralympique. «Les émotions n'étaient pas vraiment les mêmes», a-t-il concédé. «Je n'ai même pas encore pleuré», s'est-il encore amusé.

Paras 2026 - Ski alpin. «Je ne voulais que l'or» - Robin Cuche submergé par l’émotion

Paras 2026 - Ski alpin«Je ne voulais que l'or» - Robin Cuche submergé par l’émotion

Robin Cuche se réjouit en outre que l'objectif affiché par Swiss Olympic avant ces joutes (trois médailles au total) ait déjà été atteint. Mais pas que... «C'est génial que cet objectif soit atteint. Et ça fait aussi du bien d'être toujours devant la France au tableau des médailles», a-t-il rigolé.

Les espoirs suisses aux Jeux paralympiques d’hiver 2026

Les espoirs suisses aux Jeux paralympiques d’hiver 2026

Plusieurs athlètes suisses arrivent aux Jeux paralympiques de Milan-Cortina en grande forme. Ski alpin, snowboard, ski nordique : voici les sportifs helvétiques qui pourraient jouer les premiers rôles et viser une médaille.

05.03.2026

