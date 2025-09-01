Robin Fournier, l’amateur valaisan qui rivalise avec les pros de l’UTMB

Le traileur de Saint-Léonard a signé un véritable exploit en se classant 23e de la mythique course de l’UTMB ce week-end. Une performance de choix pour le jeune athlète qui est l’un des rares amateurs au milieu des coureurs professionnels.

La traileur valaisan Robin Fournier a réalisé une performance de haut vol en terminant 23e et meilleur Suisse de l'UTMB 2025. Hugo Déforet

Johan Tachet Clara Francey

«Je suis une machine rouillée actuellement. Les courbatures me rappellent que le corps a ramassé.» Deux jours après sa performance lors de la course de trail de l’UTMB à Chamonix, Robin Fournier porte encore les stigmates d’un effort terrible. Le Valaisan, qui fêtera ses 30 ans la semaine prochaine, a terminé meilleur Suisse en se classant 23e de la mythique épreuve qui se court autour du Mont Blanc, entre la France, l’Italie et la Suisse, sur 174 kilomètres pour près de 10'000 mètres de dénivelé positif. Imaginez seulement, c’est comme rallier Sion à Genève à la course, en grimpant l’équivalent du Mont Everest.

La performance du résident de Saint-Léonard est d’autant plus remarquable qu’il est l’un des très rares athlètes classés dans le top 30 de la compétition à être toujours amateur. «C’est l’une de mes plus belles courses, car je n’avais jamais participé à une épreuve avec autant de densité», mentionne celui qui n’était que le 80e meilleur athlète sur la ligne de départ, si l’on se fie à l’index de cotation UTMB. «Je souhaitais me challenger, voir comment je me situais au milieu de coureurs professionnels. Ces gars peuvent tout optimiser. Moi, je suis salarié, je jongle entre deux jobs et une vie sociale que j’essaie de préserver.»

387 heures de course à côté du job

Mais comment fait ce jeune amateur qui partage son temps de travail dans un magasin de sport et comme employé technique au centre funéraire de Sion pour pouvoir être aussi compétitif ? «Il y a énormément d’entraînement. Sur cette année 2025, j’ai couru plus de 3200 kilomètres pour près de 190'000 mètres de dénivelé positif. Cela représente 387 heures d’entraînement, seulement de course à pied, sans compter que je pratique le ski-alpinisme en hiver et que je fais du vélo pour la récupération.»

L’UTMB était alors un véritable défi pour Robin Fournier, vainqueur notamment de la Swiss Peaks sur 170 kilomètres en 2023. «Je me suis souvent demandé si cette victoire était un coup de bluff, un coup de chance. Cela faisait deux ans que je n’avais plus terminé une course de plus de 150 km.» Pour la première fois au départ dans la Mecque du trail, le Valaisan avait comme objectif de terminer la course. «Pour la première fois, je ne voulais pas savoir ma position, mais uniquement courir au ressenti.»

En mode Pac-Man sous le vent et la grêle

Sur le parcours, les conditions étaient dantesques, il pleuvait, il neigeait, il grêlait, il ventait. 829 participants, sur près de 2500, finiront d'ailleurs par abandonner. «Il faisait très froid durant la nuit. J’ai mis des grosses couches de Gortex, des moufles. À côté, je voyais des gens qui criaient, qui étaient en shorts, gelés. Beaucoup d’athlètes étaient à la course au chrono et l’ont payé.» Dans sa bulle, Robin Fournier fait sa course, gère son effort et son estomac qui l’avait contraint à l’abandon sur une autre course mythique, il y a une année : La Diagonal des fous à la Réunion.

«A chaque point de contrôle, je pouvais compter sur mes amis qui me ravitaillaient pour me donner des mots réconfortants.» Placé au-delà de la 200e place après 30 bornes, le Léonardin a continuellement grappiller des places. À Trient, il se permet le luxe de devancer l’Américaine Courtney Dauwalter, triple lauréate de la compétition. «Même si j’étais dans le dur, cela m’a motivé. Je me suis dit que j’étais Pac-Man et que j’allais manger tous ceux qui se trouvaient juste devant moi.»

Changer de statut

Ce n’est qu’au moment de franchir la ligne, salué par ses amis et sa famille qui avaient fait le déplacement et félicité par son mentor Ben Dhiman, 2e de l’UTMB, que Robin Fournier prend connaissance de son classement et sa performance dans un chrono de 23h12’22. «Même encore maintenant, je ne me rends pas compte, je suis sur mon petit nuage. Ceux qui ont terminé devant cette année, se sont tous cassés les dents par le passé.»

Il l’a promis, le Valaisan reviendra dans une année avec l’objectif de progresser encore dans la hiérarchie. Celui qui est l’un des plus jeunes athlètes dans le top 30 de l’UTMB espère également pouvoir progressivement profiter d’un statut de semi-professionnel en trouvant des sponsors. «J’aimerais pouvoir me frotter aux meilleurs athlètes sur les plus belles courses internationales.»