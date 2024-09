La 40e Fête fédérale de hornuss a pris fin dimanche à Höchstetten, dans l'Emmental bernois, au terme de deux week-ends qui ont vu affluer 15'000 spectateurs. Plus de 5000 joueurs et joueuses se sont mesurés durant les six jours de compétition.

Le principe consiste à frapper à l’aide d’un «fouet» un palet, le «hornuss», et à le placer hors de portée de l’équipe adverse (photo d'illustration). KEYSTONE

ATS

Le périmètre de ces joutes et festivités s'est étalé sur l'équivalent de 66 terrains de football, ont souligné les organisateurs. Ceux-ci, ainsi que les participants, ont profité du beau temps durant toute la durée de l'événement.

Ils ont eu aussi la visite du conseiller fédéral Albert Rösti, à qui un accueil chaleureux, spontané et empreint de simplicité a été réservé, comme il est d'usage dans ce milieu.

«Le hornuss représente une partie de la Suisse, raison pour laquelle il fallait que le Conseil fédéral soit représenté», a dit le ministre, lui-même Bernois. Cette Fête fédérale est organisée tous les trois ans.

zc, ats