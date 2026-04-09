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Natation Roman Mityukov égale son record de Suisse du 100 m dos

ATS

9.4.2026 - 21:27

Roman Mityukov a égalé son record national du 100 m dos jeudi lors des championnats de Suisse à Uster. Le Genevois a nagé en 53''32, comme lors des Mondiaux de Fukuoka en 2023.

Roman Mityukov tient la forme.
Roman Mityukov tient la forme.
ats

Keystone-SDA

09.04.2026, 21:27

09.04.2026, 22:33

Mityukov a réalisé ce chrono lors du relais 4 x 100 m 4 nages avec ses coéquipiers de Genève Natation. Cela n'a toutefois pas suffi à remporter la course, les Genevois s'inclinant derrière le quatuor du SC Uster emmené par Noè Ponti et Antonio Djakovic.

Le Tessinois a également remporté avec brio le 50 m papillon en 22''96, sa meilleure performance de la saison. Seul son rival français Maxime Grousset a nagé plus vite que lui cette saison dans cette discipline (22''78).

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