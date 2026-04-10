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Golf Rory McIlroy lance parfaitement sa quête de doublé au Masters

ATS

10.4.2026 - 08:35

Après son succès historique en 2025, Rory McIlroy a parfaitement débuté le Masters 2026. Il a pris la tête du tournoi dès le premier tour disputé jeudi à Augusta (Géorgie, Etats-Unis).

Rory McIlroy est bien parti dans le Masters d'Augusta.
Rory McIlroy est bien parti dans le Masters d'Augusta.
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.04.2026, 08:35

10.04.2026, 08:43

Le Nord-Irlandais, no 2 mondial, a rendu une carte de 67, cinq coups sous le par, et pointe au sommet du classement à égalité avec l'Américain Sam Burns. Le no 1 mondial Scottie Scheffler est sixième à trois coups. Trois birdies consécutifs entre les trous 13 et 15 ont propulsé McIlroy, auteur au total de six birdies et un bogey.

Le golfeur de 36 ans vise un rare doublé: seuls Jack Nicklaus (1965 et 1966), Nick Faldo (1989 et 1990) et Tiger Woods (2001 et 2002) ont remporté deux fois d'affilée le tournoi le plus prestigieux du monde.

Golf. Libéré de la pression, McIlroy en quête d'un rare doublé à Augusta

GolfLibéré de la pression, McIlroy en quête d'un rare doublé à Augusta

Après l'US Open (2011), le PGA Championship (2012 et 2014) et le British Open (2014), McIlroy avait fini par enfiler l'an passé la célèbre veste verte afin de compléter sa collection de tournois majeurs, suivant une décennie de désillusions, qui avaient fini par former une malédiction.

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