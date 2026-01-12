  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ski freestyle Dernière sans éclat : Roth et Werner ratent le podium

ATS

12.1.2026 - 22:30

Noé Roth et Pirmin Werner ont manqué leur affaire lors de la dernière étape de Coupe du monde d'aerials à Lake Placid, aux Etats-Unis. Le Zougois et le Zurichois ont terminé 7e et 8e.

Pirmin Werner en action en plein air (archive).
Pirmin Werner en action en plein air (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.01.2026, 22:30

Les deux Suisses n'ont ainsi pas pu concourir pour le podium lors de la 2e manche de la finale réservée aux six meilleurs de l'épreuve. Les deux premières places sont revenues aux Chinois Li Xinpeng (1er) et Wang Xindi (2e), devant le Canadien Miha Fontaine.

Aerials. Noé Roth s'impose à Livigno et marque les esprits

AerialsNoé Roth s'impose à Livigno et marque les esprits

Dimanche, toujours dans l'Etat de New York, le double champion du monde de la discipline Noé Roth (2023 et 2025) avait participé à la manche finale, pour se classer au 6e rang. Son coéquipier Pirmin Werner, médaillé de bronze aux derniers Mondiaux en Engadine, avait quant à lui été éliminé en qualification.

Ski freestyle. Succès helvétique en Aerials à Changchun

Ski freestyleSuccès helvétique en Aerials à Changchun

Après les six épreuves de l'hiver, le bilan est insuffisant pour les Suisses, qui n'ont totalisé que trois places sur le podium (Werner 2e à Ruka, Roth 3e à Secret Garden et Lac-Beauport). Il leur reste un mois pour corriger le tir avant de lutter pour les médailles olympiques à Livigno.

Les plus lus

Trump craint que la Cour suprême rejette les droits de douane
«Des rues couvertes de sang» - Trump interviendra-t-il ?
Coup d'État dans la capitale : le PSG éliminé par le Paris FC !
Vingt-neuf blessés sont encore hospitalisés en Suisse
La taxe auto augmente plus que prévu, suite à un amendement
Les partis de gauche demandent une mise en retrait