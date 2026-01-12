Noé Roth et Pirmin Werner ont manqué leur affaire lors de la dernière étape de Coupe du monde d'aerials à Lake Placid, aux Etats-Unis. Le Zougois et le Zurichois ont terminé 7e et 8e.

Pirmin Werner en action en plein air (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les deux Suisses n'ont ainsi pas pu concourir pour le podium lors de la 2e manche de la finale réservée aux six meilleurs de l'épreuve. Les deux premières places sont revenues aux Chinois Li Xinpeng (1er) et Wang Xindi (2e), devant le Canadien Miha Fontaine.

Dimanche, toujours dans l'Etat de New York, le double champion du monde de la discipline Noé Roth (2023 et 2025) avait participé à la manche finale, pour se classer au 6e rang. Son coéquipier Pirmin Werner, médaillé de bronze aux derniers Mondiaux en Engadine, avait quant à lui été éliminé en qualification.

Après les six épreuves de l'hiver, le bilan est insuffisant pour les Suisses, qui n'ont totalisé que trois places sur le podium (Werner 2e à Ruka, Roth 3e à Secret Garden et Lac-Beauport). Il leur reste un mois pour corriger le tir avant de lutter pour les médailles olympiques à Livigno.