L'effort de Lenny Martinez, la reconnaissance de Romain Bardet, les commentaires de Lucas Plapp et la frayeur de Tim Merlier: faits marquants de la 13e étape du Tour de France, un contre-la-montre individuel entre Loudenvielle et Peyragudes vendredi.

With a time of 25'21", Lenny Martinez is 23 seconds off the best time and the second provisional time 🥵



Lenny Martinez bute à 23 secondes du meilleur temps avec un chrono de 25'21", il est le deuxième temps provisoire 🇫🇷#TDF2025 l @TISSOT pic.twitter.com/aozChPTBSt — Tour de France™ (@LeTour) July 18, 2025

Le Français du jour

De son propre aveu, «ce n'était pas prévu», mais Lenny Martinez a dû se dire qu'on ne pouvait pas se lancer dans un contre-la-montre en montée avec le maillot à pois sur le dos sans se donner à fond. Le petit grimpeur français de Bahrain-Victorious a pris une jolie 9e place, à 2 min 21 de Tadej Pogacar, et signe le meilleur temps des tricolores. Il admet avoir un peu «craqué» sur la fin, avec une ultime rampe où les pourcentages atteignaient les 16%. «Il ne faut absolument pas regarder en haut, j'ai regardé quelques fois, je n'aurais pas dû (...) parce que c'est tellement long que si on regarde la ligne, c'est démoralisant.» Après une journée difficile la veille sur la route menant à Hautaucam, Martinez a retrouvé de bonnes jambes et espère pouvoir ajouter quelques pois à sa collection samedi lors de l'étape-reine des Pyrénées.

Les détendus du jour

Le contre-la-montre constitue un enjeu majeur pour une partie du peloton seulement –ceux qui jouent le général et ceux qui visent la victoire d'étape– et beaucoup de coureurs l'abordent plutôt détendus, veillant seulement à arriver dans les délais. Cela a encore été le cas vendredi à Peyragudes où on a pu voir par exemple l'Américain Quinn Simmons taper dans les mains de ses supporters ou Mattéo Vercher effectuer une roue arrière dans la terrible pente terminale sur l'altiport. Une pente tellement raide que certains comme Matis Louvel ont choisi de zigzaguer sur la fin.

🤩 Casually pulling a wheelie on a 18% slope!



🤩 Matteo Vercher fait le spectacle sur l'Altiport de Peyragudes !#TDF2025 pic.twitter.com/plCJngL9vF — Tour de France™ (@LeTour) July 18, 2025

La reconnaissance du jour

Fraîchement retiré des pelotons, Romain Bardet a fait la reconnaissance du chrono pour Eurosport, où il officie comme consultant sur ce Tour de France. Entièrement vêtu aux couleurs de Picnic, sa dernière équipe, il a avalé la montée sur un bon train, doublant de nombreux cyclos en route vers le sommet, tout en commentant le parcours au micro. L'ancien grimpeur auvergnat connaît bien Peyragudes où il avait triomphé en 2017 en haut de la terrible dernière rampe. «C'est tellement raide, peut-être l'effort le plus brutal de ce Tour de France», a-t-il souligné une fois arrivé en haut.

Le commentateur du jour

Installé dans le «hot seat» avec le meilleur temps provisoire, l'Australien Luke Plapp a commencé à trouver le temps long avant le passage des leaders et a donc fait un tour dans la cabine de la télévision australienne pour commenter la fin de l'étape, casquette à l'envers.

🇫🇷 #TDF2025



Plappy has swapped the hotseat for the a seat in the @SBSSportau commentary booth 🎙️ pic.twitter.com/NbfchAZ81p — GreenEDGE Cycling (@GreenEDGEteam) July 18, 2025

La candidature du jour

La Slovénie a annoncé vendredi son intention d'accueillir le départ du Tour en 2029 lors d'une conférence de presse du Premier ministre Robert Golob. Trois étapes auraient lieu dans le pays de Tadej Pogacar, qui aura alors 30 ans. La demande officielle auprès des organisateurs (ASO) devrait partir à la fin de l'édition en cours. Les deux prochains départs du Tour de France sont déjà connus et auront tous deux lieu à l'étranger, à Barcelone en 2026 et Edimbourg en 2027.

La frayeur du jour

Au final, tous les coureurs ont été dans les délais, qui avaient été rallongés de 33% à 40%. Heureusement, car avec les délais initiaux, six coureurs auraient été éliminés, dont les sprinteurs Biniam Girmay et Tim Merlier, candidats au maillot vert. Ce dernier n'en menait pas large à l'arrivée. «Hors délais? C'est possible, je vais devoir attendre avec la peur au ventre. J'étais juste mauvais aujourd'hui», a déclaré le sprinteur de Soudal Quick-Step, vainqueur de deux étapes sur ce Tour de France mais qui a terminé 170e et avant-dernier à Peyragudes, à 8 min 27 secondes de Pogacar.