Rallye d’Europe centrale Rovanperä vainqueur, Evans prend la tête du classement

ATS

19.10.2025 - 16:17

Kalle Rovanperä (Toyota) a remporté le rallye d'Europe centrale devant son coéquipier Elfyn Evans. Ce dernier s'est installé en tête du championnat.

Rovanperä triomphe, Evans s’installe en patron du championnat (image d’archives).
Rovanperä triomphe, Evans s’installe en patron du championnat (image d’archives).
IMAGO/Eibner

Keystone-SDA

19.10.2025, 16:17

Ce rallye disputé en Allemagne, Autriche et République tchèque a rebattu les cartes pour le titre mondial entre les trois pilotes Toyota: le Britannique Evans (247 points) reprend la tête du classement, à deux épreuves de la fin de saison. Il compte 13 longueurs d'avance sur le Français Sébastien Ogier et sur le Finlandais Rovanperä, qui sont à égalité (234 pts).

Côté constructeur, Toyota a validé son titre mondial. La marque nippone a remporté onze des douze épreuves disputées en 2025.

