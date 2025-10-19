Kalle Rovanperä (Toyota) a remporté le rallye d'Europe centrale devant son coéquipier Elfyn Evans. Ce dernier s'est installé en tête du championnat.

Rovanperä triomphe, Evans s’installe en patron du championnat (image d’archives). IMAGO/Eibner

Ce rallye disputé en Allemagne, Autriche et République tchèque a rebattu les cartes pour le titre mondial entre les trois pilotes Toyota: le Britannique Evans (247 points) reprend la tête du classement, à deux épreuves de la fin de saison. Il compte 13 longueurs d'avance sur le Français Sébastien Ogier et sur le Finlandais Rovanperä, qui sont à égalité (234 pts).

Côté constructeur, Toyota a validé son titre mondial. La marque nippone a remporté onze des douze épreuves disputées en 2025.