Cyclisme Un ancien champion du monde range son vélo

ATS

1.11.2025 - 16:02

Triple vainqueur du Tour de Suisse et champion du monde sur route en 2013, Rui Costa prend sa retraite. C'est ce qu'a annoncé le Portugais de 39 ans sur Instagram.

Keystone-SDA

01.11.2025, 16:02

Costa a remporté 33 victoires au cours de sa carrière et a longtemps été le meilleur cycliste portugais. Ce n'est que ces dernières années que João Almeida l'a dépassé.

«J'ai eu la chance de vivre mon rêve, de gagner, de tomber et de me relever, et d'avoir toujours eu mon ange gardien à mes côtés, à chaque virage sur la route, a-t-il souligné. Je remercie toutes les équipes qui ont participé à cette aventure, ainsi que l'équipe nationale. Ce fut un grand honneur de porter notre drapeau aux quatre coins du monde.»

