NBA Russell Westbrook signe à Sacramento

ATS

17.10.2025 - 07:32

Le vétéran Russell Westbrook (37 ans) entamera bien sa 18e saison NBA la semaine prochaine. Le meneur de bientôt 37 ans a signé pour Sacramento, ont annoncé les Kings jeudi.

Russell Westbrook a signé avec Sacramento
Russell Westbrook a signé avec Sacramento
ATS

Keystone-SDA

17.10.2025, 07:32

17.10.2025, 08:02

Westbrook n'avait pas été conservé par les Denver Nuggets, sa dernière formation. Le MVP 2017 va continuer sa riche carrière dans une septième franchise après avoir été drafté en 2008 par les Seattle Supersonics, devenu le Thunder d'Oklahoma City (2008-2019), puis être passé par les Houston Rockets (2019-2020), les Washington Wizards (2020-2021), les Los Angeles Lakers (2021-2023), les Clippers (2023-2024) et donc les Nuggets (2025-2025).

Westbrook compte neuf sélections au All-Star Game, le record de matches en triple-double (203), deux saisons en tant que meilleur marqueur NBA (2015 et 2017) en plus d'un titre olympique en 2012 avec les Etats-Unis. La saison dernière, il avait cumulé en moyenne 13,3 points, 4,9 rebonds et 6,1 passes par match avec les Nuggets, éliminés en demi-finale de la Conférence Ouest par le Thunder.

